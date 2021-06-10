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Известия.ru

Вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет над поверхностью Марса

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет над поверхностью планеты, во время которого сделал фотографию. Об этом сообщила во вторник, 8 июня, Лаборатория реактивного движения NASA в Twitter.

Уточняется, что седьмой полет Ingenuity продолжался 62,8 секунды. Аппарат пролетел 106 м к югу и приземлился в новом месте. С помощью камеры вертолета была сделана черно-белая фотография во время полета.

27 мая стало известно, что шестой полет вертолета Ingenuity на Марсе сопровождался техническими сбоями, однако в целом аппарат справился с поставленной задачей.

В феврале аппарат Ingenuity доставили на Марс на борту марсохода Perseveranсe. Отмечалось, что с помощью вертолета NASA планируется изучать те районы, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также создавать трехмерные карты поверхности планеты и решать другие научные задачи. Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни, которая могла существовать в далеком прошлом.

Первый полет на высоту 3 метра был совершен беспилотным вертолетом 19 апреля, полет тогда продолжался всего 39,1 секунды.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг — это первый аппарат, который провел полет на другой планете. Во время пятого полета 7 мая аппарат переместился уже на 129 метров и впервые высадился в новом месте.

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