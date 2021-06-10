Вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет над поверхностью Марса

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет над поверхностью планеты, во время которого сделал фотографию. Об этом сообщила во вторник, 8 июня, Лаборатория реактивного движения NASA в Twitter.

Уточняется, что седьмой полет Ingenuity продолжался 62,8 секунды. Аппарат пролетел 106 м к югу и приземлился в новом месте. С помощью камеры вертолета была сделана черно-белая фотография во время полета.

27 мая стало известно, что шестой полет вертолета Ingenuity на Марсе сопровождался техническими сбоями, однако в целом аппарат справился с поставленной задачей.

В феврале аппарат Ingenuity доставили на Марс на борту марсохода Perseveranсe. Отмечалось, что с помощью вертолета NASA планируется изучать те районы, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также создавать трехмерные карты поверхности планеты и решать другие научные задачи. Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни, которая могла существовать в далеком прошлом.

Первый полет на высоту 3 метра был совершен беспилотным вертолетом 19 апреля, полет тогда продолжался всего 39,1 секунды.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг — это первый аппарат, который провел полет на другой планете. Во время пятого полета 7 мая аппарат переместился уже на 129 метров и впервые высадился в новом месте.