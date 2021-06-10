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Российская газета

Корабли ТОФ провели стрельбы у берегов Камчатки

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МРК Разлив
Малый ракетный корабль "Разлив" проекта 1234.
Источник изображения: Минобороны РФ

Две тактические группы кораблей ТОФ провели у берегов Камчатки ракетные и артиллерийские стрельбы.

- В составе корабельной ударной группы действовали малые ракетные корабли "Смерч" и "Разлив". Малые противолодочные корабли "Усть-Илимск" и "Холмск" выполняли боевые упражнения в составе противолодочной ударной группы, - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 1 ранга Николай Воскресенский.

Стрелять военным судам пришлось как по морским, так и по воздушным целям.

Так, во время тренировки по отражению атаки с воздуха "Смерч" и Разлив" обстреляли зенитными ракетами "Оса" ракеты-мишени "Саман", выпущенные с малых противолодочных кораблей. В обстреле воздушных целей также были задействованы и артиллерийские установки.

Вторая часть учений включала в себя стрельбу зенитными ракетами по мишени, имитирующей "вражеское" судно. С выполнением этого задания экипажи кораблей успешно справились.


Ольга Коваль

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ТОФ
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