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The Telegraph (Великобритания): Россия строит свой первый военный корабль-«невидимку»

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Первая сводная репетиция парада ВМФ России
Первая сводная репетиция парада ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Гальперин

Корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым российским кораблем, который построят полностью по концепции стелс-корабля, степень его незаметности проверят на специальных испытаниях. Британские читатели не верят в его эффективность: «их авианосец ломается чаще, чем „Лада“ 1975 года выпуска», «их малозаметность состоит в том, чтобы спрятаться в облаках собственного едкого дыма».

По сообщениям российских СМИ, Россия скоро построит свой первый военный корабль, который будет полностью выполнен в концепции "стелс", благодаря чему судам противника будет сложно его обнаружить.

Строительство корвета "Меркурий" осуществляется с задержками, но, по словам источников из судостроительной отрасли, корвет проекта 20386, как ожидается, будет передан в состав ВМФ в следующем году. Строительство корпуса корвета уже завершено. За последнее десятилетие Россия вложила значительные средства в масштабную программу перевооружения, призванную заменить вооружение армии и флота советских времен. Но на некоторые виды работ по модернизации вооруженных сил повлияли санкции, введенные Западом против России за аннексию Крыма в 2014 году и поддержку сепаратистов на востоке Украины, поскольку США запретили экспорт в Россию технологий двойного назначения.

Российские судостроители и раньше использовали некоторые элементы технологии "стелс", обеспечивающие малозаметность, например, радиопоглощающее покрытие судов. Но корвет "Меркурий" станет полноценным кораблем-"невидимкой", его надстройки будут иметь особую форму, а число выступающих элементов и щелей будут сведены до минимума. При его строительстве используются различные композиционные материалы и специальные краски. Военный корабль будет вооружен крылатыми ракетами, ЗРК и артиллерией. Он будет способен вести поиск подводных лодок и уничтожать их.

Ранее СМИ писали о слишком высокой стоимости корвета и его "чрезмерном" вооружении. Другие СМИ указывали на конструктивные недоработки будущего корабля.

(Комментарии)

Count Walker

Они построили его для работы на дизельном топливе, а не на ядерном, потому что в наше время это было бы очень глупо.

Phillip Mason

Учитывая все эти якобы санкции, введенные в отношении России, напрашивается вопрос, откуда она берет деньги на все эти проекты??

Peter Tonkin

Уверен, что все они сделаны из кассет для яиц, как и почти вся их техника

Christopher de Vere Walker

Малозаметность с помощью загрязнения воздуха

Boss MD

Есть много денег на промышленность силовиков! Возникает вопрос, есть ли у России лучшие в мире танки, гиперзвуковое оружие и т. д. Не тратит ли она сейчас немного больше на ремонт своих дорог и восстановление системы здравоохранения?

Paul Connolly

Надо полагать, его можно отследить с буксирного корабля?

Dave Conway

Он будет называться военным кораблем-невидимкой, а мы все знаем, что это все равно будет хлам

Mr Smith

Что за чушь! Россия уже имеет на вооружении большое количество судов, которые являются "малозаметными", в том числе фрегаты класса "Адмирал Григорович", "Гепард" и "Адмирал Горшков", а также ряд малых ракетных кораблей, таких как "Буян", "Буян-М" и корвет "Стерегущий". Проект 20386 будет немного более незаметным, чем любой из них.

Carpe Jugulum

Григорович? Малозаметный?? Вы хотя бы видели его фотографию? А что случилось с их недостроенными кораблями аналогичного класса? Ну да, конечно, их продали индийскому флоту, когда не поступили двигатели, а деньги закончились. Возвращайся в свою школу троллей.

Aberrant Apostrophe

Видно, что у редактора отдела есть чувство юмора, учитывая название и подзаголовок.

Andrew Park

Картина прекрасно иллюстрирует в основном изношенное состояние российского военно-морского флота. Их сегодняшняя надежда на малозаметность состоит в том, чтобы спрятаться в облаках собственного едкого дыма.

Phil Carmichael

У русских, похоже, действительно есть проблемы с поставкой на вооружение своих лучших технологических вооружений. Они строят прекрасные самолеты, но они всегда кажутся слишком дорогими, а их авианосец ломается чаще, чем "Лада" 1975 года выпуска.

Ken Cooper

Кха-кха, кхе-кхе….Рад, что у нас экологически чистое топливо…..Я уверен, что если мы не сможем их обнаружить с помощью радара, мы их обнаружим, почувствовав проблемы с легкими….

Martin Mitchel

Это специальная дымовая завеса или они просто выбились из сил?

Dave Thompson

На главной фотографии не видно матросов, стоящих на палубах и задыхающихся от кашля.

Зачем России вообще нужен флот? Армия и военно-воздушные силы - да. Их флот никогда не будет конкурировать с США? Это всегда заканчивается плачевно, и в любом случае никто не собирается нападать на Россию, особенно с моря.


Наталия Васильева (Nataliya Vasilyeva)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Великобритания
Индия
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Адмирал Горшков
Проекты
1135 Буревестник
20380 Корвет-1
20386
21631 Буян-М
22350
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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