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Известия.ru

Псаки пообещала выяснить причину санкций США против «Роскосмоса»

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки призналась, что не владеет информацией о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли и пообещала выяснить причину этих рестрикций.

На брифинге для журналистов 8 июня ее попросили прокомментировать призыв гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина к Вашингтону снять санкции с Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш. По его словам, от этого зависит выход России из проекта Международной космической станции (МКС).

«Это действительно интересный вопрос. Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос, так что мне надо поговорить об этом с нашей командой [в Белом доме], занимающейся вопросами нацбезопасности», — ответила Псаки.

При этом она подчеркнула, что области, связанные с космосом, — это одно из направлений, где США «исторически работают с Россией».

17 марта стало известно, что США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Исключениями стали операции в рамках сотрудничества государств в области космоса и в срок до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.

О планах Москвы выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции рассказал 18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов.

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Роскосмос
ЦНИИмаш
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Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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