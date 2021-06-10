Псаки пообещала выяснить причину санкций США против «Роскосмоса»

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки призналась, что не владеет информацией о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли и пообещала выяснить причину этих рестрикций.

На брифинге для журналистов 8 июня ее попросили прокомментировать призыв гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина к Вашингтону снять санкции с Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш. По его словам, от этого зависит выход России из проекта Международной космической станции (МКС).

«Это действительно интересный вопрос. Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос, так что мне надо поговорить об этом с нашей командой [в Белом доме], занимающейся вопросами нацбезопасности», — ответила Псаки.

При этом она подчеркнула, что области, связанные с космосом, — это одно из направлений, где США «исторически работают с Россией».

17 марта стало известно, что США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Исключениями стали операции в рамках сотрудничества государств в области космоса и в срок до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.

О планах Москвы выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции рассказал 18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов.