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Известия.ru

Источник рассказал о комплексе обороны бомбардировщика ПАК ДА

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации/mil.ru

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) получит комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия. Об этом в среду, 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, при создании стелс-бомбардировщика внимание сфокусировано на защите самолета от ПВО и ПРО противника.

«Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия — радиолокационного и оптического», — пояснил он.

Источник добавил, что бомбардировщик будет нести только внутрифюзеляжное оружие, включая ракеты большой дальности, что позволит ему не заходить в зону ПВО противника, однако при этом поражать цели из районов мирового океана или с территории другого государства.

Отмечается, что в настоящий момент идет изготовление опытного образца ПАК ДА.

2 апреля эксперт Дмитрий Корнев рассказал о боевых возможностях перспективного бомбардировщика. По его словам, самолет сможет длительное время находиться в режиме боевого патрулирования, принимать приказ на применение, дозаправляться, переходить в другой регион и применять ракетные системы, которые он будет нести.

В этот же день Министерство обороны России утвердило окончательный облик ПАК ДА, который разрабатывает «Туполев».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Проекты
ПАК ДА
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