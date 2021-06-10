Источник рассказал о комплексе обороны бомбардировщика ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) получит комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия. Об этом в среду, 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, при создании стелс-бомбардировщика внимание сфокусировано на защите самолета от ПВО и ПРО противника.

«Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия — радиолокационного и оптического», — пояснил он.

Источник добавил, что бомбардировщик будет нести только внутрифюзеляжное оружие, включая ракеты большой дальности, что позволит ему не заходить в зону ПВО противника, однако при этом поражать цели из районов мирового океана или с территории другого государства.

Отмечается, что в настоящий момент идет изготовление опытного образца ПАК ДА.

2 апреля эксперт Дмитрий Корнев рассказал о боевых возможностях перспективного бомбардировщика. По его словам, самолет сможет длительное время находиться в режиме боевого патрулирования, принимать приказ на применение, дозаправляться, переходить в другой регион и применять ракетные системы, которые он будет нести.

В этот же день Министерство обороны России утвердило окончательный облик ПАК ДА, который разрабатывает «Туполев».