wPolityce (Польша): как победить в войне с Россией

Автор обобщает выводы западных аналитических центров о гипотетической войне с РФ за страны Балтии. По мнению британцев, в течение двух недель Польша и страны Балтии окажутся под оккупацией, а Европа только спустя три месяца попробует нанести контрудар. Без передового американского присутствия надежд на успех не будет, считает автор.

Ранней весной польские СМИ распространили сообщение о проведенных в рамках штабных учений "Зима-2020" военных играх, компьютерном моделировании развития событий в возможном вооруженном конфликте с РФ. Учения завершились, как рассказывалось, скандалом, поскольку уже на пятый день после начала боевых действий российская армия достигла своих оперативных целей и дошла до линии Вислы, польская авиация и флот оказались разбиты, а передовые боевые подразделения потеряли 80% своего состава. Со стратегической точки зрения это означало, что Россия одержала над Польшей победу. Говорилось даже об отставках на самых высоких постах в польской армии, хотя, как представляется, командующие ей генералы хотели продемонстрировать политикам, что наша безопасность под угрозой.

Ахиллесова пята НАТО

Аналогичным моделированием вооруженного конфликта между НАТО и Россией в последние годы занимались также американские и западноевропейские аналитические центры, специализирующиеся на военной тематике. В нашем распоряжении есть несколько докладов о таких военных играх, в частности, связанного с вооруженными силами шведского Агентства оборонных исследований (FOI) или британского Международного института стратегических исследований. Возможный ход войны с Россией изучали также американские организации: "РЭНД"; основанный во времена Рональда Рейгана "Джеймстаунский фонд", в руководстве которого преобладают трех- и четырехзвездные генералы; Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA), в последние 20 лет задающий тон американской дискуссии на тему революции в военной сфере.

Все эти аналитические центры занимались одним: поиском ответа на вопрос, как будет развиваться гипотетическая война с Российской Федерацией за страны Балтии. Все, разнясь в деталях, делают похожие выводы: НАТО, по их мнению, проиграет первую фазу столкновения, но будет иметь шансы отбить оккупированные россиянами территории.

Прежде чем обратиться к результатам работы аналитиков, следует прояснить один момент. Они сосредоточили свое внимание на этой проблеме не потому, что война может разразиться в любой момент, ведь пока натовская политика сдерживания агрессии работает. Однако если она подведет и начнется открытое столкновение, нужно будет знать, как могут разворачиваться события, быть к ним готовыми.

Ахиллесова пята Альянса - это страны Балтии. Из-за своего расположения и размера они представляют собой территорию, которую сложно или даже, как говорят некоторые стратеги, невозможно отстоять в военном плане. Их принимали в НАТО на волне энтузиазма и веры в "конец истории", а также в то, что ничто не угрожает доминированию либерального порядка, который защищают непобедимые силы США.

Сейчас настроения несколько изменились. Убежденность в том, что Америка способна победить в любом конфликте, значительно ослабла после Ирака и Афганистана. Сложно не учитывать также меняющиеся приоритеты Вашингтона, который в обозримом будущем будет уделять все больше внимания Дальнему Востоку, при этом имея двух не уступающих друг другу по силе противников: Китай и Россию. В момент, когда США сконцентрируются на каком-нибудь конфликте в Азии, для Москвы может открыться окно возможностей, которым та захочет воспользоваться, задействовав свою армию. Мотивы просты: если она победит в войне с Альянсом, то докажет, что тот бесполезен в военном отношении, а если ей удастся заблокировать использование Пятой статьи Вашингтонского договора, продемонстрирует, что его политическая и военная сплоченность - фикция. Какой смысл в военном союзе, если в кризисный момент он не работает?

Основной удар

Шведские эксперты из Агентства оборонных исследований Роберт Дальшё (Robert Dalsjö), Йохан Энгвалл (Johan Engvall) и Кристер Паллин (Krister Pallin) считают, что самым вероятным направлением удара России станут Вильнюс и северо-восточная часть Польши (так называемый Сувалкский коридор). Россияне постараются не только объединить территории, находящиеся под их военным контролем (Белоруссию), с Калининградской областью, но и, захватив Литву, отрезать и изолировать остальные страны Балтии, чтобы помешать их обороне. Рельеф местности и оставшаяся со времен СССР транспортная инфраструктура работают на россиян: те смогут обеспечить снабжение быстро продвигающихся передовых отрядов, а одновременно, располагая тем, что называется на языке военных стратегической глубиной, будут иметь возможность в случае необходимости перегруппировать силы или задействовать арьергард. У стран Балтии, которые подвергнутся нападению как с суши, так и с Балтийского моря, такой свободы действий не будет.

По мнению шведов, Россия располагает силами, достаточными для того, чтобы провести короткую маневренную войну и в первые 90 дней достичь стратегических целей своей кампании. Время - это ключ к окончательному успеху. Чем быстрее россияне захватят намеченные территории, тем сложнее будет НАТО провести контрудар. И наоборот: чем медленнее будет продвигаться их марш на Калининградскую область, тем больше будет перевес Альянса, в особенности в воздухе, что может предрешить исход конфликта.

Скорее всего, Россия решит атаковать с четырех ключевых направлений, но главный удар будет направлен на Вильнюс и польские области, лежащие на востоке от Вислы. Из работы шведских экспертов следует, что россияне способны в течение 48 часов дойти до Калининграда и добраться до литовского берега Балтийского моря максимум за 96 часов после начала наступления.

К похожим выводам пришли аналитики британского Международного института стратегических исследований (IISS), которые рассматривали гипотетический сценарий, при котором Соединенные Штаты решают вывести войска с нашего континента, а Россия развязывает войну. Даже если европейские страны, не колеблясь, решат сплоченно "умирать за Вильнюс и Сувалки", литовские и польские вооруженные силы, а также европейские подразделения, находящиеся в регионе в рамках программы Расширенного передового присутствия, будут уничтожены самое позднее через 14 дней после начала конфликта. Литва и часть Польши окажутся под российской оккупацией, а Альянс начнет подготовку к контрудару, чтобы отбить захваченные Россией территории.

Из анализа современных возможностей следует, что Европа смогла бы собрать силы для контрнаступления не раньше, чем через три месяца. "Смогла бы", если бы располагала таким потенциалом. Как подсчитали британские эксперты, без американцев европейцам для нанесения эффективного контрудара понадобится (в зависимости от сценария операции) от 17 до 26 тяжелых механизированных бригад, от 11 до 20 батальонов тяжелой артиллерии и 264 штурмовых истребителя. Но даже если европейцы каким-то чудом смогут найти 288-356 миллиардов долларов (а во столько обойдется латание дыр), производство техники и обучение людей займет некоторое время. По оптимистическим прогнозам, на это уйдет 15-20 лет, да и то при условии, что россияне будут сидеть сложа руки и безучастно следить за тем, как наращивает силы их главный противник. Даже если такое стечение чудесных обстоятельств станет реальностью, европейская часть НАТО без американцев в любом случае окажется слабее россиян.

Почему? В первую очередь потому, что, как писали в издании "Сурвайвал" аналитики, занимавшиеся компьютерным моделированием, она не располагает сейчас единой системой командования и разведки, поэтому россияне, которые такого рода системы имеют, будут обладать перевесом. Аналитики шведского Агентства оборонных исследований пишут прямо, что даже самый поверхностный анализ современного состояния вооруженных сил в Европе склоняет сделать вывод, что мысли о каком-то "стратегическом суверенитете" без американцев - это "опасные мечты". "До боли ясно, что НАТО и многие европейские армии до сегодняшнего дня остаются не подготовленными к столкновению в рамках конфликта высокой интенсивности с государством, которое располагает сопоставимым потенциалом", - пишут они в издании "Уор он зе Рокс".

К аналогичным в целом выводам пришли анализировавшие ход возможной войны с Россией за страны Балтии эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок и "Джеймстаунского фонда". По их мнению, о шансах на успех без передового американского присутствия в регионе и привлечения польских вооруженных сил вообще говорить не приходится. Именно поэтому в докладе 2019 года сотрудники первого предлагали усилить эти ключевые с точки зрения натовского потенциала на востоке компоненты. О том же пишет в подготовленном для "Джеймстаунского фонда" докладе Ричард Д. Хукер (Richard D. Hooker) - служивший в американских десантных войсках отставной полковник, профессор военной стратегии и высокопоставленный сотрудник Бюро национальной безопасности в администрации четырех президентов. Регулярные российские учения, как "Запад-2017", склоняют, на его взгляд, к выводу, что вооруженным силам России понадобится от 7 до 10 дней на переход от этапа мобилизации к началу оперативных действий. Это значит, что обороняться придется прежде всего натовским силам, которые уже находятся в состоянии боевой готовности и могут в случае необходимости быстро и легко переместиться на территорию стран Балтии, то есть, фактически военным из США и Польши.

Как выглядит сейчас расклад сил? Успешно самостоятельно обороняться и дать отпор войскам, которые за короткий промежуток времени может мобилизовать Россия, НАТО и странам Балтии удалось бы, имея по меньшей мере 15 механизированных и 12-15 артиллерийских батальонов. Сейчас у них есть 11 механизированных батальонов с легкими вооружениями и максимум 4 артиллерийских, располагающих тоже в основном легкой артиллерией. Следовательно, без помощи США, которые должны будут иметь возможность оперативно перебросить в регион конфликта силы быстрого реагирования как из Западной Европы, так и из Польши, об обороне стран Балтии вообще не может идти и речи.

Военные сценарии

Закономерность простая: чем больше американских сил будет находиться в Польше, чем более сильной, сплоченной и лучше обученной будет наша армия, тем больше шансов задержать российскую атаку у нас появится. А это ключ к успеху, ведь если мы остановим или задержим Россию, мы сможем воспользоваться перевесом НАТО в воздухе. Следует помнить, что все представленные модели конфликта не предполагают использования Москвой ее ядерного арсенала, даже боеголовок небольшой мощности. В свете российской военной доктрины и официальных заявлений это выглядит излишне оптимистичным. Учет этого фактора тем более повышает значение отношений с Соединенными Штатами.

Оптимистический вариант развития событий выглядит так, что россияне, пользуясь своим перевесом над силами Альянса, атакуют, достигнут своих оперативных целей, но понесут более тяжелые потери, чем предполагали, поскольку встретят более ожесточенное сопротивление. Натовские войска, приняв на себя первые удары, перейдут в контрнаступление и вернут ситуацию к тому состоянию, какое было до конфликта. Это сценарий подразумевает, что часть Польши, Литва, а, возможно, и другие страны Балтии на некоторое время окажутся под оккупацией РФ.

И здесь мы подходим к непростому вопросу о том, как долго Альянс будет готовиться к контрнаступлению, тем более что в тот момент наши союзники начнут размышлять, стоит ли умирать за Вильнюс. Оптимистический вариант предполагает, что это займет 90 дней, есть мнения, что полгода, пессимисты на эту тему в прессе предпочитают не высказываться.

Все созданные в последние годы компьютерные модели развития конфликта с Россией склоняют к двум основным выводам: шансы на успех у нас будут лишь в том случае, если США активно выступят на нашей стороне, при этом первый этап войны развернется на нашей земле, и именно Польша будет тогда нести основную военную нагрузку. От нашей готовности и зрелости политических элит зависит, будет ли вообще нанесен контрудар, значит, нам следует подготовиться к такому сценарию. Яцек Сариуш-Вольский (Jacek Saryusz-Wolski) писал недавно, что Польше в связи с изменениями в мировой политической ситуации придется в будущем выделять гораздо больше средств на свою армию. Все аналитические выкладки влиятельных западных организаций склоняют к мысли, что нам следует начать активно вооружаться уже сейчас.

Марек Будзиш (Marek Budzisz)