«Сухой» в достатке: Балтийский флот получит новые истребители Су-30СМ

Воздушную группировку Балтийского флота планируется усилить новейшими сверхманевренными истребителями Су-30СМ. «Сушки» смогут не только вести бой в небе, но и в случае необходимости поражать морские и сухопутные цели. Усиление Западного военного округа в этом году объявлено приоритетной задачей на фоне активизации НАТО в регионе и проведении блоком масштабных учений Baltops.

Воздушную группировку Балтийского флота планируется усилить новейшими сверхманевренными истребителями Су-30СМ. «Сушки» смогут не только вести бой в небе, но и в случае необходимости поражать морские и сухопутные цели. Усиление Западного военного округа в этом году объявлено приоритетной задачей на фоне активизации НАТО в регионе и проведении блоком масштабных учений Baltops.

Беспокойное соседство

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение направить на Балтику дополнительную партию новейших истребители Су-30СМ уже принято. Поставки машин будут зависеть от выполнения Гособоронзаказа. Также, по словам собеседников, прорабатывается вопрос дополнительного развертывания в регионе береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Правда, по ним окончательное решение пока не принято, добавили источники.

В настоящее время в составе Балтийского флота уже есть одна эскадрилья Су-«тридцатых». Она входит в состав 4-го гвардейского штурмового авиаполка, который базируется в Калиниграде.

Именно Балтфлот несет полную ответственность за оборону Калининградской области, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Этот регион защищает 34-я смешанная авиационная дивизия Балтийского флота. Её авиачасти оснащены бомбардировщиками Су-24М и истребители Су-27. Есть лишь одна эскадрилья современных Су-30СМ, — рассказал эксперт. — Новыми машинами скорее всего будут укомплектовывать второе подразделение в 4-м штурмовом полку. Но не исключено, что пойдут они и в 689-й истребительный авиаполк. Особенно его обновление актуально, учитывая, что страны НАТО в регионе закупают новейшие истребители-«невидимки» F-35.

В конце мая глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. По его словам, страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, увеличивают число их учений. Ранее российские военные обвинили США в имитации ракетных атак на Калининградскую область бомбардировщиками B-52.

6 июня на Балтике стартовали крупные учения Baltops 2021. В двухнедельных манёврах примут участие около 4 тыс. военных из 16 стран НАТО, 60 кораблей и судов, 40 самолётов. Учения начнутся у берегов Дании и затем переместятся ближе к Калининградской области.

Активизация НАТО на Балтике создаёт угрозу северной части России и Калининградской области, которая является эксклавом и окружена со всех сторон странами Североатлантического альянса, считает экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Когда достраивали «Северный поток», мы уже заметили, как этому пытались помешать, создать проблемы. Там были польские корабли, да и другие ходили вокруг, — напомнил он «Известиям». — Кроме того, после распада СССР Калининградская область оказалась вне пределов единой территории страны. Она уязвима и с моря, и с суши в случае планов НАТО на её отторжение от остальной России. Рассматривая этот район с точки зрения такой потенциальной угрозы, мы и размещаем там дополнительные ракеты и войска.

Морской универсал

В морской авиации двухместные Су-30СМ используются и в роли истребителей, и как ударные машины. Они могут нести большое количество высокоточного вооружения, включая противокорабельные ракеты. Оснащены они и полным арсеналом боеприпасов класса «воздух-воздух» малой и средней дальности.

Российские истребители Су-30СМ уже стали самым массовым из серийных боевых самолётов новой постройки. ВКС и флот получили около 130 единиц. Активно экспортируются они и за рубеж, став фактически стандартом для стран ОДКБ. Ими оснащаются военно-воздушные силы Армении, Белоруссии и Казахстана. Сотни вариантов «тридцатой» серии поставлены в Китай, Индию, Вьетнам и некоторые другие страны.

Как сообщали «Известия», в прошлом году оборонное ведомство заключило контракт на более чем два десятка серьёзно модернизированных Су-30СМ2 для морской авиации. Усовершенствованные многоцелевые машины должны поставить до конца 2022 года. Направят ли именно их на Балтийский флот, пока не известно.

Модернизированные Су-30СМ2 получили новые, более мощные и долговечные двигатели АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги. На них доработали радиолокатор, чтобы заменить импортные детали и увеличить дальность обнаружения. Расширен и набор доступных боеприпасов.

Расположенный в Калининградской области 4-й штурмовой авиаполк получает Су-30СМ базовой конфигурации с декабря 2016 года. В нём сформирована эскадрилья таких самолётов численностью до 12 единиц. Другая эскадрилья укомплектована более старыми бомбардировщиками Су-24М.

Одной из новинок Су-30СМ2 стала установка многоканальной объединенной системы связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). Она позволяет интегрировать машину в современные автоматизированные системы управления и обмениваться информацией с другими новейшими самолётами.

Бастион на Балтике

Самолёты Су-24М и Су-30СМ Морской авиации из Калининградской области активно тренируются атаковать не только морские, но и сухопутные цели. Они регулярно отрабатывают бомбовые удары и стрельбу «умными» и неуправляемыми ракетами. Выполняют они и самый сложный элемент подготовки — заправку топливом в полёте от воздушного танкера Ил-78.

Помимо самолётов в состав 34-й авиационной дивизии входит смешанный вертолётный полк, оснащённый транспортными Ми-8, ударными Ми-24, поисково-спасательными Ка-27ПС и противолодочными Ка-27ПЛ. В 2018 году сюда поступили пять модернизированных Ка-27М с новыми радиолокаторами и средствами радиоразведки. Такие машины могут обнаруживать цели и выдавать информацию в штаб о них в режиме реального времени.

Балтийскому флоту подчинена и мощная сухопутная группировка. В составе защищающего эксклав 11-го армейского корпуса сформирована полноценная мотострелковая дивизия. В этом году один из её полков полностью перевооружили на современные боевые машины пехоты БМП-3. В составе артиллерийских частей имеются ракетные комплексы «Искандер-М» и дальнобойная артиллерия, включая реактивные установки залпового огня «Смерч».

Антон Лавров

Анна Черепанова