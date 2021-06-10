Войти
Интерфакс-АВН

Вопросы эксплуатации блока "Заря" и служебного модуля "Звезда" в составе МКС обсудили российские и американские специалисты

205
0
0
Функционально-грузовой блок "Заря" — модуль Международной космической станции
Функционально-грузовой блок "Заря" — модуль Международной космической станции.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), представители NASA и компании Boeing возобновили работу в режиме оффлайн в рамках действующих контрактных обязательств по проекту Международной космической станции, сообщает во вторник "Роскосмос" по итогам совещания в Центре Хруничева с заказчиками по программе МКС.

"Специалисты дирекции программы МКС и конструкторского бюро Центра Хруничева, Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, компании Boeing, ведущего американского подрядчика по этому проекту, рассмотрели текущие вопросы эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" и служебного модуля "Звезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны оценили работоспособность ФГБ на основе анализа его функциональности в составе станции. По инициативе Центра Хруничева сделаны предложения по проведению его диагностики для исключения нештатных ситуаций, аналогичных возникшим с модулем "Звезда", связанных с герметичностью корпуса.

"Достигнута договорённость по продолжению контракта между компаниями по закупке комплектов ЗИП (запчасти, инструменты, принадлежности и материалы - ИФ) сменных блоков ФГБ, а также проведению регламентных работ с заменяемым на орбите оборудованием, закупленным на 2021-2024 гг. для расширения технических возможностей "Зари". В том числе обсуждались вопросы о продлении срока службы служебного модуля "Звезда" с учётом замечаний к работе его систем", - проинформировали в "Роскосмосе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
16.10.2019
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
15.03.2019
Не прощай их, Юра
14.04.2017
Игорь Комаров: "Мы взлетели в космос, чтобы наблюдать Землю"
29.06.2015
Миллиард за примерное выведение
16.07.2014
Спутники конкуренции
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:04
  • 1
Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту
  • 10.06 02:55
  • 1
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 10.06 02:01
  • 12
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 10.06 01:54
  • 3
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 01:41
  • 11
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 01:35
  • 1
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 10.06 00:56
  • 4
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 19:57
  • 123
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 17:05
  • 816
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.06 16:13
  • 56
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 09.06 15:35
  • 7
Признанный гелий
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа