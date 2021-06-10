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ИноСМИ

Цензор.НЕТ (Украина): мантры о НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

Я отважусь утверждать, что декларации украинских политиков и экспертов, создающие двойное ложное впечатление у украинских граждан: а) о реалистичности вступления Украины в Североатлантический альянс в обозримом будущем; б) НАТО как панацеи от российской агрессии, - на самом деле вредят обороноспособности нашего государства.

Во-первых, НАТО - это организация, которая не смогла выиграть войну даже с "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в России, - прим. ИноСМИ) и в данный момент позорно покидающая Афганистан, отдавая на потеху религиозным фундаменталистам всех, кто поверил "светочу демократии". Какой-то трагический ремейк истории 10-летней советской военной операции в этой стране, которую на Украине принято клеймить.

Но я сейчас даже не о наличии у НАТО достаточных ресурсов и политической воли побеждать. Я о другом. Пока приём новых членов в альянс происходит консенсусом, Украине членство в НАТО не светит. Именно потому, что у нас седьмой год продолжается война с Россией. И потому, что европейцы (возможно, кроме поляков и балтов) даже в ночном кошмаре не могут представить столкновение с русскими на поле боя. И потому лягут костьми, чтобы Украина не вступила в альянс, и у них не возникло формального обязательства охранять нашу независимость и территориальную целостность.

Поэтому разговорчики о вступлении в НАТО лишь ослабляют нашу обороноспособность. Поскольку похожи на обещание помощи, которая не придёт. И поэтому дезориентируют наш народ, где именно лежит ключ к победе над российским агрессором.

Всем адептам скорого вступления Украины в НАТО предлагаю задуматься, почему большая Польша (Вторая Речь Посполитая) в 1939 году исчезла с политической карты за три недели. А маленькая Финляндия устояла против сталинских армад?

Правильный ответ: Польша надеялась на союзников, а Финляндия на себя.

Это не означает, что Украине не нужны союзники, сотрудничество с НАТО или статус "главного партнёра США вне НАТО". Это не означает, что нам не нужна партнёрская помощь и поддержка наших друзей. Но это означает, что в политике нужно трезво оценивать реалии. А реалии таковы, что ещё долго в противостоянии России мы сможем надеяться, прежде всего, на самих себя.


Геннадий Друзенко

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Страны
Афганистан
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
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