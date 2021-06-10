Войти
ТАСС

Псаки пообещала выяснить, зачем США ввели санкции против космической отрасли России

207
0
0
Джен Псаки
Джен Псаки.
Источник изображения: e-news.su

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов призналась, что почти ничего не знала об этом

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены. При этом она подчеркнула, что взаимодействие в космосе всегда было важным элементом сотрудничества США и РФ.

На брифинге для журналистов в Белом доме во вторник ее попросили прокомментировать заявления гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который ранее призвал Вашингтон снять санкции с Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" и ЦНИИмаш и подчеркнул, что от этого зависит выход России из проекта Международной космической станции (МКС). "Это действительно интересный вопрос", - ответила Псаки. "Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос, так что мне, вероятно, надо поговорить об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности", - добавила она.

"Я скажу, что совместная работа по вопросам космоса и вопросам, связанным с космосом, это одна из областей, где мы исторически работаем с Россией", - подчеркнула Псаки. "Мне придется выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции, я не в курсе, какие были по этому поводу соображения, но я выясню это у нашей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности", - пообещала представитель Белого дома.

Рогозин ранее подчеркивал, что не потерпит двуличия от США. "Либо мы работаем вместе, и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем, и мы будем разворачивать национальные системы", - отметил он, говоря о возможности выхода из проекта МКС. Рогозин также подчеркнул, что Роскосмос готов к этим санкциям.

До этого глава российского космического ведомства сообщил, что обратится в Министерство торговли США, чтобы понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр "Прогресс" попали под новые американские санкции, введенные этим ведомством против ряда российских и китайских предприятий. По мнению Вашингтона, подпавшие под санкции предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
08.06.2021
Рогозин назвал условие выхода России из МКС
23.12.2020
Рогозин потребовал от США отменить санкции против российских предприятий
23.12.2020
США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов
29.07.2019
Роскосмос инициирует переговоры о запрете испытаний противоспутникового оружия
31.12.2014
Неделя авиакосмических технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:04
  • 1
Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту
  • 10.06 02:55
  • 1
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 10.06 02:01
  • 12
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 10.06 01:54
  • 3
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 01:41
  • 11
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 01:35
  • 1
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 10.06 00:56
  • 4
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 19:57
  • 123
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 17:05
  • 816
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.06 16:13
  • 56
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 09.06 15:35
  • 7
Признанный гелий
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа