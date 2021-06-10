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РИА Новости

"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа

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Рабочая поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Южный военный округ
Рабочая поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Южный военный округ.
Источник изображения: © Фото : Минобороны Рф

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Южном военном округе присутствовал на подготовке морского спецназа. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал об особенностях подготовки бойцов спецназа.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел подготовку морского спецназа в ходе поездки в войска Южного военного округа, сообщила пресс-служба ведомства на странице "ВКонтакте".

Шойгу посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии. Там ему показали подготовку военнослужащих в барокамерах и глубоководном бассейне, где они отрабатывают погружения, рукопашный и ножевой бой, стрельбу и обследование корабля.

В ходе осмотра глава Минобороны обратил внимание на необходимость учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего.

"У каждого индивидуальные характеристики, свое здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа", – заявил он.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что есть все основания для того, чтобы называть подготовку спецназовцев "штучной работой".

"Отбирают (для службы в спецназе, – ред.) не новичков, а прослуживших как минимум 3–4 года, от сержанта до младшего офицера – и это только для начальной подготовки. А сама подготовка зависит от поставленных целей и задач, она может занимать и 5, и 7 лет. Это высококлассные офицеры, "штучный товар", которых долго готовят для выполнения специальных заданий", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, подготовка спецназа в различных видах войск в советской, а затем Российской армии в последние десятилетия постоянно усложнялась, а его численный состав увеличивался.

"Численность спецназа как такового, она если насчитывала после (Великой Отечественной) войны тысячи человек, то сейчас это десятки тысяч. И каждый из них – это своего рода уникальный человек с уникальной подготовкой", – отметил эксперт.
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Россия
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Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
10.06.2021 02:55
ПДСС никогда спецназом не являлись и не являются, хватит уже путаться и путать других. Тем более когда речь идет о самом Министре Обороны. Если бы он посетил один из отрядов МРП СПН ВМФ тогда бы он действительно посетил базу морского спецназа, но последних ввиду большей секретности почти никогда не показывают широкой публике, а их качества, навыки и умения экстраполируют на не секретные ПДСС, которые этими качествами, навыками и умениями никогда не обладали и которым по уровню подготовки, владению оружием и другим специальным дисциплинам до бойцов МРП СПН ВМФ как до Китая раком.

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