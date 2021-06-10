"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Южном военном округе присутствовал на подготовке морского спецназа. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал об особенностях подготовки бойцов спецназа.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел подготовку морского спецназа в ходе поездки в войска Южного военного округа, сообщила пресс-служба ведомства на странице "ВКонтакте".
Шойгу посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии. Там ему показали подготовку военнослужащих в барокамерах и глубоководном бассейне, где они отрабатывают погружения, рукопашный и ножевой бой, стрельбу и обследование корабля.
В ходе осмотра глава Минобороны обратил внимание на необходимость учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего.
"У каждого индивидуальные характеристики, свое здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа", – заявил он.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что есть все основания для того, чтобы называть подготовку спецназовцев "штучной работой".
По его словам, подготовка спецназа в различных видах войск в советской, а затем Российской армии в последние десятилетия постоянно усложнялась, а его численный состав увеличивался.