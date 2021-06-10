"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Южном военном округе присутствовал на подготовке морского спецназа. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал об особенностях подготовки бойцов спецназа.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел подготовку морского спецназа в ходе поездки в войска Южного военного округа, сообщила пресс-служба ведомства на странице "ВКонтакте".

Шойгу посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии. Там ему показали подготовку военнослужащих в барокамерах и глубоководном бассейне, где они отрабатывают погружения, рукопашный и ножевой бой, стрельбу и обследование корабля.

В ходе осмотра глава Минобороны обратил внимание на необходимость учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего.

"У каждого индивидуальные характеристики, свое здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа", – заявил он.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что есть все основания для того, чтобы называть подготовку спецназовцев "штучной работой".

"Отбирают (для службы в спецназе, – ред.) не новичков, а прослуживших как минимум 3–4 года, от сержанта до младшего офицера – и это только для начальной подготовки. А сама подготовка зависит от поставленных целей и задач, она может занимать и 5, и 7 лет. Это высококлассные офицеры, "штучный товар", которых долго готовят для выполнения специальных заданий", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, подготовка спецназа в различных видах войск в советской, а затем Российской армии в последние десятилетия постоянно усложнялась, а его численный состав увеличивался.

"Численность спецназа как такового, она если насчитывала после (Великой Отечественной) войны тысячи человек, то сейчас это десятки тысяч. И каждый из них – это своего рода уникальный человек с уникальной подготовкой", – отметил эксперт.