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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Сбитый» польский МиГ-29 может отремонтировать только Беларусь

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

На польском авиационном полигоне Надажице пилот истребителя МиГ-29 из 30-мм орудия обстрелял другой МиГ-29, с которым летел в паре. Инцидент произошел 14 мая в ходе учения.

Как сообщают польские СМИ, у машины повреждены не только фюзеляж, но и элементы конструкции самолета. Урон, нанесенный истребителю, подтвердили специалисты наземного технического обслуживания. Специальная комиссия МО Польши займется расследованием инцидента.

Предварительно одной из причин случившегося называется неопытность пилота, открывшего огонь. Отмечается, что сегодня в польских ВВС значительно снижается уровень боевой подготовки.

С другой стороны следует обратить внимание на надежность МиГ-29, который с пробоинами от 30-мм снарядов благополучно приземлился. Это еще раз подтверждает надежность техники советского производства.

Кроме того, источники близкие к польским ВВС выражают сомнения в том, что машина после ремонта сможет вернуться в строй. Судя по всему, авиаремонтный завод №2 в Быдгощи, который возьмет на себя восстановление поврежденного МиГ-29, не способен качественно ремонтировать самолеты этого типа. Как известно, предприятие уже давно занимается «каннибализмом» переставляя запчасти с одного самолета на другой и в некоторых случаях заменяет их суррогатными. С начала 90-х годов Польша прекратила все сотрудничество с российским производителем истребителей корпорацией «РСК МИГ» и потеряла возможность полноценного обслуживания самолетов. Это результат ухудшения отношений между Варшавой и Москвой.

К слову возможности ремонта и модернизации МиГов есть у Беларуси. Свою надежность и перспективность МиГи демонстрируют в составе белорусских ВВС. Большая часть из этих самолетов модернизированы и получили возможность дозаправки в воздухе, способны не только уничтожать цели ракетами «воздух-воздух», но и поражать объекты инфраструктуры ракетами «воздух-земля» Х-29 и Х-25МЛ.

Барановичский 558-й авиационный ремонтный завод имеет все необходимые лицензии для проведения ремонтных и модернизационных работ, находится близко и предлагает приемлемые цены за свои услуги. Белорусский вариант модернизации является перспективным и экономически целесообразным.

Добро пожаловать на 558-й авиационный ремонтный завод в Беларусь!

Николай Астровский

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