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Время электроники

В России создана 10-гигабитная система связи для беспилотных автомобилей и других транспортных применений

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Компания «ДОК» объявила о разработке системы ультра-широкополосной 10-гигабитной подвижной связи для беспилотных автомобилей. Эта система работает в диапазоне частот 57-64 ГГц и принадлежит к классу V2X (Vehicle to Everything, автомобиль ко всему), являясь одним из наиболее перспективных ее вариантов — выделенной беспроводной сетью малого радиуса действия DSRC (Dedicated Short-Range Communications).

Продуктовое название оборудования — MobiBrifge 10G и это первый российский проект сети DSRC на скорость доступа 10 Гбит/c. Речь идет о серьезном технологическом прорыве, т.к. передача данных на скорости 10 Гбит/c в режиме полного дуплекса недостижима в ближайшей перспективе ни для Wi-Fi, ни для спутниковой связи или 5G.

Ультра-широкополосная сеть DSRC нужна для устойчивого и безопасного управления беспилотными транспортными средствами (ТС). В их бортовые компьютеры на старте маршрута требуется закачать большой объем данных (это могут быть сотни гигабайт) и далее поддерживать постоянный и интенсивный обмен данными между ТС и опорной сетью.

Кроме обеспечения связи беспилотного транспорта с опорной сетью, оборудование MobiBrifge 10G можно использовать для организации широкополосного доступа к Интернету в поездах метро и скоростных трамваях, как беспроводной коннектор для построения 10-гигабитной сети между вагонами поездов, для удобного обеспечения доступа к Интернету пассажиров круизных судов, паромов и другого водного транспорта при стоянке у причалов.

Достижением российских инженеров стала имплементация в компактном абонентском устройстве целого набора функциональных возможностей, которые обычно присутствуют у магистральных радиорелейных линий операторского класса. Для автоматического соединения в сеть и поддержания неразрывности соединения при движении ТС, каждое устройство снабжено встроенной миниатюрной антенной с фазированной антенной решеткой (ФАР) с электронным сканированием луча.

Проект DSRC, который выполняет петербургская компания «ДОК» в диапазоне 60 ГГц, дошел до стадии опытных образцов. Более подробно о характеристиках Системы связи для беспилотных автомобилей MobiBridge 10G можно узнать в продуктовом буклете.

В настоящее время система доступна для передачи на тестирование компаниям-разработчикам беспилотных ТС, операторам метрополитена, скоростных трамваев, железнодорожного и водного транспорта.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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