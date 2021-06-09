Россия получила новый инструмент влияния в Арктике

Таяние льдов делает Арктику экономически привлекательной: это упростит добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу через Арктику станет вдвое короче и дешевле, чем через Суэцкий канал. Именно поэтому к региону приковано пристальное внимание и НАТО, и Китая. Россия недавно возглавила Арктический совет. Какие преимущества можно из этого извлечь?

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал три причины, по которой Арктика становится все более значимой для альянса. Во-первых, это таяние льдов, которое открывает потенциальный новый морской путь из Европы в Азию, во-вторых, увеличение российского военного присутствия на Крайнем Севере, и третья причина – рост китайского интереса к региону.

"Страны НАТО, в том числе арктические, инвестируют в новые возможности, самолеты, подводные лодки и новую технику, чтобы гарантировать сохранение необходимого военного присутствия альянса в Арктике", – цитировал ТАСС выступление Столтенберга в вашингтонском Атлантическом совете. Отметим, что через неделю альянс намерен принять новую стратегическую концепцию, в которой задачей НАТО объявляется сдерживание России и Китая. На июньском саммите, где будут утверждать концепцию, альянс обсудит и наращивание военных возможностей России на Крайнем Севере, "сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны". В Вашингтоне не в первый раз открыто заявляют: изменения климата превращают Север в арену для конкуренции. Об этом говорил глава Пентагона Ллойд Остин, а госсекретарь Энтони Блинкен прямо назвал Арктику "новым театром конфликта".

При этом сравнительно недавно, 20 мая, Россия на два года возглавила Арктический совет, в котором состоят восемь стран, в том числе США и еще три страны НАТО – Канада, Норвегия и Дания, а также нейтральные Финляндия, Швеция и Исландия.

К слову, именно на полях заседания этой "арктической восьмерки" в исландском Рейкьявике прошла первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Блинкена – которую рассматривают как преддверие саммита Владимира Путина и Джо Байдена.

Блинкен приветствовал председательство России в совете, отмечало РИА Новости. Со своей стороны, Лавров предложил провести в рамках совета встречу военных экспертов. Это могло бы возродить регулярные контакты начальников генштабов вооруженных сил стран – членов "арктической восьмерки", полагает глава МИД России.

Задачей Арктического совета, который был создан в 1996 году, формально считается сотрудничество по части экологии и проектов устойчивого развития. Но фактически этот полярный клуб остается одной из немногих площадок для контактов Москвы с США и их союзниками. С другой стороны, в Совбезе России констатировали: Запад превращает тематику охраны арктической природы в инструменты давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции с Россией.

Кто превращает Север в зону конфликта

Альянс пытается обосновать свое усиление на Севере тем, что наш оборонительный потенциал на самом деле – наступательный, заметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"В США заявляют, что Северный флот способен перерезать морские коммуникации НАТО в Северной Атлантике,

что Россия может осуществить высадку в Северной Норвегии и на архипелаге Шпицберген", – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

Натовцев не может не беспокоить восстановление и модернизация военного аэродрома Нагурское на Земле Франца-Иосифа и развертывание там же базы ПВО "Арктический трилистник" – самых дальних объектов Объединенного стратегического командования "Север". Как заявил начальник штаба ВВС и ПВО России генерал-майор Игорь Чуркин, Нагурское сможет принимать самолеты любого класса, в том числе стратегические бомбардировщики из состава ядерной триады. При этом в Москве поясняют, что усиление военного присутствия в Арктике носит сугубо оборонительный характер в ответ на повышенный интерес Запада, отметил Кортунов.

В Норвежском и Баренцевом морях уже увеличился срок присутствия подлодок и надводных кораблей ВМС США. В полярных акваториях фиксируются регулярные и групповые походы боевых кораблей флотов НАТО, чего не было со времен Второй мировой, констатировал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Усиление НАТО на северном фланге – часть концентрации сил США и союзников в Европе в рамках американской концепции "четыре по тридцать", о которой в апреле напомнил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Концепция предполагает: за 30 суток в Европе должно быть приведено к готовности 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 эскадрилий. При этом готовность самолетов-носителей к применению ядерного оружия предполагается сократить с 10 суток до 24 часов.

Но Арктический регион интересен геополитическим соперникам Москвы не только как кратчайший маршрут для гипотетических ракетных и авиаударов.

Чем ценна Арктика

Причину интереса мировых игроков к Северу назвал нынешний руководитель Арктического совета, представитель России Николай Корчунов. "Северный морской путь на 40% короче транспортного маршрута через Суэцкий канал. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо", – сказал он.

"Мы видим два направления как развития сотрудничества, так и, наоборот, роста напряженности в Арктическом регионе, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор политологии университета штата Теннесси Андрей Коробков. – Первое направление – возможность формирования гораздо более дешевого и короткого транспортного коридора из Северной Америки и Европы в дальневосточный регион".

Отсюда – гонка в строительстве гражданского ледокольного флота, идущая параллельно с наращиванием военного присутствия в Арктике, указал американский эксперт. "США заложили целый ряд ледоколов как гражданских, так и военных, дабы догнать Россию по этому показателю, – указал Коробков. – Сейчас ведется подготовка к строительству нового глубоководного порта на Аляске. При этом и Москва, и Вашингтон с достаточно серьезной озабоченностью смотрят на быстро возрастающую активность Китая в регионе, на разговоры о создании Полярного шелкового пути".

Второе направление, сулящее как партнерские контакты, так и соперничество – это упрощение добычи полезных ископаемых и в целом использования богатств Северного Ледовитого океана, отметил Коробков. В докладе, который представила Конгрессу Геологическая служба США, говорится: до 22% мировых запасов природного газа и нефти могут быть расположены в полярном регионе. Добавим, что до 80% предполагаемых запасов углеводородов Арктики находятся на российском Крайнем Севере, в том числе на шельфах Баренцева и Карского морей.

Неудивительно, что в Госдепе призывают сделать Арктику открытой для торговли и транзита. И очевидно, что главным препятствием для реализации коммерческих интересов Запада на Севере остается Россия.

Чем может помочь Арктический совет

Мы слышим "причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике", констатировал Лавров.

"Вряд ли председательство России в "арктической восьмерке" ослабит геополитическое противостояние и гонку вооружений на Севере, но Москва может использовать специфику Совета. Эта организация все-таки создавалась с тем, чтобы обсуждать общую для всех стран проблематику, борьбу с изменением климата, вопросы экономической безопасности и так далее. Можно ожидать, что Россия инициирует договоры об экономическом сотрудничестве", – прогнозирует Коробков.

"Интересы России во многом тождественны интересам других арктических стран в области природосбережения и защиты хрупкой экосистемы Арктики. По одной причине: Россия – это половина Арктики", – в свою очередь заметила директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. "Конечно, это будет вступать в прямой конфликт с тенденцией к милитаризации, расширения неарктической конфронтации на Арктику, – заметила собеседница. – Но то, что председателем становится страна с такими сильными позициями в регионе, как Россия, дает Арктическому совету шанс стать полноценной переговорной площадкой".

Переход руководства Арктическим советом к России повышает значимость этой структуры. Следовательно, можно ожидать более активного включения в работу организации Китая, который уже обладает статусом государства-наблюдателя, отмечают эксперты. "Кроме того, есть надежда на превращение Совета в площадку для налаживания российско-американского диалога хотя бы по некоторым направлениям", – отметил Коробков.

Андрей Резчиков, Наталья Макарова, Михаил Мошкин