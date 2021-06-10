В США предрекли срыв поставок атомных подлодок на десятки миллиардов долларов

Программа Военно-морских сил (ВМС) США по атомным подводным лодкам типа Virginia, на реализацию которой было выделено 166 миллиардов долларов, столкнулась с целым рядом проблем, которые могут привести к нежелательным задержкам в поставках субмарин. Об этом со ссылкой на отчет наблюдательного органа американского Конгресса сообщает Bloomberg.

В счетной палате США указали, что АПЛ четвертого поколения уже стоит дороже, чем ожидалось, из-за нескольких факторов. В частности, речь идет о влиянии пандемии COVID-19, замедлившей производство в 2020 году, а также внутренних проблемах у компаний-производителей General Dynamics и Huntington Ingalls Industries.

Отмечается, что существующие задержки в реализации субмарин Virginia block IV также тормозят процесс. Согласно имеющимся данным, с февраля по август 2020 года «сроки поставки восьми из десяти оставшихся подводных лодок типа block IV были дополнительно отложены в среднем на четыре месяца».

Представители ВМС списали увеличение расходов на реализацию программы на задержку в поставках прежней модификации субмарин. По их словам, она спровоцировала увеличение нагрузок на предприятия. Это, в свою очередь, привело к привлечению к реализации проекта новых, неопытных сотрудников, так как и у поставщиков, и у судостроителей наблюдались проблемы с укомплектованием штата на фоне пандемии.

Чтобы повлиять на ситуацию и увеличить производственную мощность, в General Dynamics и Huntington Ingalls расширили набор сотрудников, а также перераспределили задачи на разных этапах производства.

Ранее стало известно, что в 2018 году подводная лодка США типа Virginia была готова топить корабли ВМФ России у берегов Сирии. Отмечается, что апрель 2018 года стал боевым дебютом для американской подлодки USS John Warner («Джон Уорнер»). Тогда она запустила шесть крылатых ракет «Томагавк» из Средиземного моря по территории Сирии.

Варвара Кошечкина