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Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа

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Рабочая поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Южный военный округ
Рабочая поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Южный военный округ.
Источник изображения: © Фото : Минобороны Рф

МОСКВА, 8 июня/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел подготовку морского спецназа в ходе поездки в войска Южного военного округа, сообщила пресс-служба ведомства на странице "ВКонтакте".

Шойгу посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии. Там ему показали подготовку военнослужащих в барокамерах и глубоководном бассейне, где они отрабатывают погружения, рукопашный и ножевой бой, стрельбу и обследование корабля.

В ходе осмотра глава Минобороны обратил внимание на необходимость учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего.

"У каждого индивидуальные характеристики, свое здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа", – заявил он.

Ранее радио Sputnik сообщило, как Сергей Шойгу оценил материально-техническое обеспечение российских ВКС.

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