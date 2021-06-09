Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа

МОСКВА, 8 июня/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел подготовку морского спецназа в ходе поездки в войска Южного военного округа, сообщила пресс-служба ведомства на странице "ВКонтакте".

Шойгу посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии. Там ему показали подготовку военнослужащих в барокамерах и глубоководном бассейне, где они отрабатывают погружения, рукопашный и ножевой бой, стрельбу и обследование корабля.

В ходе осмотра глава Минобороны обратил внимание на необходимость учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего.

"У каждого индивидуальные характеристики, свое здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа", – заявил он.

Ранее радио Sputnik сообщило, как Сергей Шойгу оценил материально-техническое обеспечение российских ВКС.