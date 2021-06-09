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ТАСС

В Минобороны РФ заявили о скором появлении в ВКС летчиц-истребителей

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С 2017 года девушкам разрешено поступать на летные специальности.
С 2017 года девушкам разрешено поступать на летные специальности.
Источник изображения: РИА Новости

Кроме того, несколько девушек готовятся к службе в штурмовой авиации, отметил замминистра обороны Николай Панков

ОРЕНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Первые летчицы-истребители, которые будут управлять современными боевыми самолетами, появятся в ближайшее время в Воздушно-космических силах РФ. Об этом сообщил журналистам во вторник статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВВАУЛ) готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть: несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию, несколько - в штурмовую авиацию, абсолютное большинство - в военно-транспортную авиацию", - рассказал Панков по итогам посещения Оренбургского президентского кадетского училища.

"В ближайшем будущем в действующих строевых частях мы сможем увидеть первых российских летчиц-истребителей", - добавил он.

По его словам, девушки-курсанты летают, совершают прыжки с парашютом и "без каких-либо поблажек, в полном объеме выполняют программу подготовки военных летчиков России".

В настоящее время в КВВАУЛ часть летчиц окончила четвертый курс. В частности, на реактивных учебных самолетах Л-39 они осваивают разные виды летной подготовки, включая фигуры сложного пилотажа и групповую слаженность.

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