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Раскрыт вред от нахождения в космосе

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Ученые Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско доказали, что космические полеты значительно ослабляют иммунную систему астронавтов из-за аномальной активации регуляторных Т-клеток (Tregs). Подробности о вреде долгого нахождения в космосе раскрываются в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования специалисты выделили 18 типов иммунных клеток в образцах крови и проследили за 252 специфическими реакциями в условиях микрогравитации. Для этого они применили метод цитометрии, который включает в себя мечение стабильными изотопами редкоземельных металлов и масс-спектрометрию, при которой вещество идентифицируется по соотношению массы и заряда ионов, полученных из его молекул. Цитометрия позволяет определить и количественно оценить десятки белков, участвующих в иммунном ответе.

Для имитации воздействия невесомости ученые в течение четырех часов использовали центрифугу. Особое внимание уделяли 14 функциональным ответам, включая фосфорилирование молекул, участвующих в основных сигнальных путях, а также активность особых биомаркеров активации иммунных клеток.

Обычно Tregs запускается для подавления иммунного ответа после инфекции и играет важную роль при различных заболеваниях, включая рак или COVID-19. Однако авторы работы выяснили, что в условиях микрогравитации регуляторные Т-клетки начинают работать еще до того, как иммунная система активируется. Когда специалисты стимулировали иммунный ответ в образцах крови с помощью химического сигнала, который имитирует воздействие патогена, Tregs подавляли защитную реакцию.

Ранее ученые обнаружили, что микрогравитация ослабляет также активацию Т-лимфоцитов и делает менее эффективными Т-киллеры — иммунные клетки, уничтожающие поврежденные или зараженные клетки организма. В целом, исследователи надеются, что результаты работы помогут разработать методы по смягчению последствий для человеческого организма в ходе длительных космических путешествий.


Александр Еникеев

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Страны
Франция
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