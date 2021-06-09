Войти
Интерфакс-АВН

РФ, Сербия и Белоруссия проведут учения в Краснодарском крае

583
0
0
Военнослужащие во время учений "Славянское братство - 2020"
Военнослужащие во время учений "Славянское братство - 2020".
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Совместное российско-белорусско-сербское тактическое учение "Славянское братство - 2021" пройдет Краснодарском крае на базе Новороссийского соединения ВДВ, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в совместном учении примут участие около 100 военнослужащих специальной бригады вооруженных сил Сербии, 350 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь на 60 единицах штатной военной техники", - сообщили в ведомстве во вторник.

С российской стороны ожидается участие более 500 военнослужащих Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Учение пройдет в период с 8 по 19 июня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.06.2019
Российское-сербско-белорусские учения "Славянское братство-2019" стартовали в Сербии
23.06.2017
Псковские десантники отказались от агрессии стран Запада с «белорусского плацдарма»
17.08.2016
На грани спорта и войны (ECHO24, Чехия)
30.12.2014
Оборонные приоритеты Содружества
29.10.2013
Расмуссену повелели не сотрудничать с ОДКБ
27.02.2013
Тбилиси больше не угроза?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 10:59
  • 3
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 10:24
  • 5
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 09.06 06:18
  • 120
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа
  • 09.06 02:07
  • 3
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 09.06 02:03
  • 3
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 09.06 00:58
  • 1
Дипломатия истребителей
  • 08.06 23:06
  • 1
Американцы разработали «Несокрушимый щит» от крылатых ракет
  • 08.06 23:05
  • 3
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 22:42
  • 1
СМИ раскрыли новые детали дела о рекордной взятке в Минобороны
  • 08.06 19:55
  • 815
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.06 19:51
  • 38
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ