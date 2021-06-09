РФ, Сербия и Белоруссия проведут учения в Краснодарском крае

Военнослужащие во время учений "Славянское братство - 2020".

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Совместное российско-белорусско-сербское тактическое учение "Славянское братство - 2021" пройдет Краснодарском крае на базе Новороссийского соединения ВДВ, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в совместном учении примут участие около 100 военнослужащих специальной бригады вооруженных сил Сербии, 350 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь на 60 единицах штатной военной техники", - сообщили в ведомстве во вторник.

С российской стороны ожидается участие более 500 военнослужащих Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Учение пройдет в период с 8 по 19 июня.