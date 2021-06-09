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Российская газета

Пункт базирования ВМФ в Каспийске сможет принять 54 корабля и судна

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Источник изображения: Евгений Одиноков \ РИА Новости

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в Дагестане новые пункты базирования Каспийской флотилии. В первую очередь главу военного ведомства России интересовало создание морской и социальной инфраструктуры в Каспийске, ход реконструкции флотских объектов в Махачкале и состояние учебно-тренировочной базы отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Шойгу также проверил, как выполняют оборонные контранкты на заводе "Дагдизель".

Министру доложили, что после завершения строительства пункта базирования в Каспийске смогут разместиться 54 военных корабля и судна. Для их приема, в частности, готовят современный причальный фронт. К концу нынешнего года его протяженность составит 1,2 тысячи метров. А к исходу следующего причал увеличится до 2 680 метров. Кроме того, для военных в Каспийске уже достроили северный и южный молы, которые образовали хорошо защищенную акваторию.

Несколько лет назад, когда было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан, Шойгу распорядился особое внимание уделить формированию в новых местах дислокации жилого фонда для моряков. Речь также шла о налаживании медицинского и социально - бытового обслуживания семей военнослужащих и организации их культурного досуга.

Министру рассказали, что уже сделано. В Каспийске сдали в эксплуатацию жилой комплекс на 528 квартир. На территории военного городка работает детский сад, готовятся к открытию магазины и отделение банка. К 1 сентября 2022-го там будет готова школа на 1200 мест.

Кроме того, как сообщил замминистра обороны Тимур Иванов, в рамках реализации национального проекта "Демография" и государственной программы "Развитие образования" в Республике Дагестан предусмотрено строительство 73 объектов социального значения. "В том числе 16 школ на 8716 учебных мест, 20 детсадов на 1950 мест и 37 яслей на 7150 мест", - уточнил замминистра. По его словам, на сегодняшний день заключен 71 контракт, еще по двум объектам строительства их подпишут в третьем квартале 2021 года.

Столь пристальный интерес руководства минобороны к этому региону, в общем-то, понятен. Хотя Каспийская флотилия по рангу ниже флотов, она является важнейшей составляющей российского ВМФ. За последние годы в ее состав включили более двух десятков новых кораблей и вспомогательных судов, в том числе современные десантные катера проекта 11770 "Серна". Каспийцы также имеют малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр". Им же оснащен флагман Каспийской флотилии - ракетный корабль "Татарстан".

Эксперты утверждают, что в результате передислокации флотилии из Астрахани в Дагестан ВМФ России выиграл не только в стратегическом плане. Очень скоро адмиралы получат полноценную военно-морскую базу с современными системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. А в местах размещения техники будут организованы ремонт и сервисное обслуживание военных кораблей и судов.

Защищать все это "хозяйство" в том числе призван 137-й отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Сергей Шойгу посетил его учебно-тренировочную базу, посмотрел, как тренируется флотский спецназ в барокамерах и глубоководном бассейне. В воде военнослужащие, а это только контрактники, отрабатывали погружения, приемы рукопашного и ножевого боя, обследовали макет корабля на наличие взрывоопасных предметов, вели подводную стрельбу.

Шойгу обратил внимание специалистов центра на необходимость учета индивидуальных особенностей каждого спецназовца, в том числе в динамике. "У каждого индивидуальные свои характеристики, свое здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа", - заметил по этому поводу министр. Он также поручил расширить спортивные залы для занятий военнослужащих.

Юрий Гаврилов

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