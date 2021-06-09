В США раскрыли отношение к российскому «Панцирю-C1»

России при продажах своего оружия в такой ближневосточной стране, как Ирак, придется столкнуться с интересами региональных союзников США — Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Об этом пишет Defense News, ссылаясь на экспертов по Ближнему Востоку.

Американское издание утверждает, что ранее Багдад проявлял интерес к российским зенитным ракетным системам С-300 «Фаворит» и истребителям «Сухого», однако в настоящее время не ведет с Москвой переговоров об их приобретении. Отмечается, что в Вашингтоне гипотетическое приобретение С-400 «Триумф» иракской стороной рассматривается в качестве «красной черты». С другой стороны, возможная покупка Багдадом других образцов российского оружия может рассматриваться в индивидуальном порядке.

Defense News пишет, что в настоящее время Ирак эксплуатирует военную технику различных стран, включая США и Россию, что создает трудности в ее обслуживании. В частности, опрошенные Defense News эксперты раскрыли отношение к российскому оружию в Ираке, где, в частности, остались довольны работой российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-C1».

Тем не менее сокращение присутствия американских компаний в стране вызовет вакуум, который, как уверяет издание, наверняка будет заполнен Россией или Китаем, а также Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Две последних страны, в частности, могут оказать Багдаду финансовую поддержку. Издание пишет, что, среди прочего, Москва может предложить иракской стороне выгодные услуги в обслуживании образцов российской и советской техники.

В мае 2020 года украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» российским ЗРПК «Панцирь-С1».

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении за четыре дня в Ливии девяти данных комплексов российского производства.

Иван Потапов