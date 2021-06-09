«Как партизаны письма закладываете»: почему Шойгу возмутился работой военкомата

Источник сообщил, что проверка Шойгу военкомата связана с жалобами пенсионеров

Глава Минобороны Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов. В разговоре с сотрудницей комиссариата министр возмутился, что в кабинетах есть микроволновка, но нет персонального компьютера, приходится «действовать как партизаны». Источник в Минобороны объяснил «Газете.Ru», что инспекция руководителя ведомства была связана с жалобами военных пенсионеров. По его словам, уже 8 июня по итогам поездки Шойгу в Минобороны пройдет совещание.

Внезапная поездка министра обороны России Сергея Шойгу в один из московских военкоматов связана с письмом работающих в военкоматах пенсионеров, которым не индексируется пенсия. Об этом «Газете.Ru» рассказал знакомый с ситуацией высокопоставленный источник в Министерстве обороны.

«Они работают в военкомате за копейки, к тому же их пенсия не индексируется. Люди жалуются. Министр поехал разобраться, - говорит источник. - Многие гражданские заместители министра приписаны к тем или иным военкоматам. О проблемах они знают. С военкомами беседуют».

По словам собеседника издания, уже 8 июня по итогам поездки министра в Минобороны пройдет совещание.

Комментируя замечание Сергея Шойгу об отсутствии в военкомате необходимой техники, источник указал на проблемы с финансированием.

«Военкоматы финансируются по остаточному принципу, зарплаты у сотрудников там копеечные, все справки оформляются вручную, никакого компьютерного учета даже в несекретном делопроизводстве нет (о секретном и говорить не приходится), денег на автоматизацию не выделяется, а тем более компьютеры не подключены в какую-либо сеть и никакого обмена информацией между военкоматами просто не существует», - говорит он.

Собеседник уточнил, что, хотя программа по закупке техники совместно с Воентелекомом существует, она фактически не работает: «Даже в Москве денег по этой программе нет, до низов вообще ничего доходит».

Внезапный визит

Во вторник, 8 июня, Сергей Шойгу "нагрянул" с внезапной проверкой в Черемушкинский военкомат в Москве.

Видеозапись инспекции была опубликована одним из пользователей платформы «Яндекс.Дзен».

В описании к видео, снятом в формате любительской записи на камеру телефона, говорится, что «налет» Шойгу «произвел эффект термоядерного взрыва», а военком был «ошарашен».

На ролике Шойгу в сопровождении нескольких военных в медицинских масках заходит в один из кабинетов военкомата. Там он в присутствии сотрудницы - пожилой женщины - начинает возмущаться организацией работы.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что, как партизаны письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» - сказал министр. «Я это не вам, извините», - обратился он к женщине.

«Старожилы-военкомы на пенсиях таких «налетов» не припомнят… Говорят, деды им когда-то рассказывали о внезапном приезде Троцкого на сборный пункт красноармейцев в Москве еще в Гражданскую, и его печальных оргвыводах для местного комиссара…», - добавляет автор опубликовавшего ролик блога.

В Черемушкинском военкомате на просьбу «Газеты.Ru» о комментарии к моменту публикации не ответили.

У нас режим

Правозащитник, директор фонда «Правовая миссия» Алексей Табалов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что новость о визите Шойгу в военкомат вызывает у него умиление.

«Новость показывает то, как, с одной стороны, Минобороны требует соблюдение режима секретности, запрещая и сотрудникам, и призывникам даже проносить в военкомат телефоны. С другой стороны, Минобороны требует следовать передовым техническим решениям, требует компьютеры и пользование электронной почтой», - сказал он.

По словам юриста, его организация выиграла много дел в судах, требуя призывникам разрешить фотографировать личные дела. Военкоматы эти запреты на съемку мотивировали приказом Минобороны о соблюдении режимов секретности. Сейчас это, по словам Табалова, продолжается.

«Конечно, можно и блюсти режим секретности, и при этом установить те же компьютеры и электронную почту, было бы желание. Главное, что у Минобороны деньги на это есть - ресурсы на это есть, было бы желание и соблюдение баланса интересов. Может быть, сейчас что-то сдвинется с мертвой точки, потому что действительно сотрудники военных комиссариатов вынуждены обходиться без какой-то техники именно из-за этого несоразмерного требования секретности, все на бумаге: там до сих несгораемые шкафы, карточки», - добавил правозащитник.

При этом высокопоставленный собеседник "Газеты.Ru" из военного ведомства отмечает: ограничения по использованию смартфонов никак не связаны с прозвучавшей со стороны министра критикой.

О каких-либо юридических ограничениях на использование компьютерной техники в военкоматах говорить не приходится. «Ничего в военкоматах из компьютеров не запрещено. Можно приносить и свои. И компьютеры там стоят», - пояснил источник.

Весной 2021 года Минобороны решило запретить призывникам брать с собой в армию смартфоны. Разрешены только кнопочные мобильники.

«Безусловно, кажется немыслимой наша жизнь без гаджетов, тем не менее, есть ограничения, которые накладывает на себя некоторая закрытость как самого ведомства, так и его объектов», - говорил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он подчеркнул, что военкомат - территориальное представительство Минобороны, поэтому на него распространяются все ограничения, которые касаются военных объектов в РФ.

Михаил Ходаренок