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Интерфакс-АВН

Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа

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Сотрудник предприятия работает в цехе ОАО "Завод Дагдизель" в Каспийске
Сотрудник предприятия работает в цехе ОАО "Завод Дагдизель" в Каспийске.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Махачкала. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил во вторник завод "Дагдизель", где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Генеральный директор предприятия Владимир Дудчак доложил главе военного ведомства о перспективных планах по реорганизации производственных мощностей завода. Он провел экскурсию по цехам, во время которой рассказал о выпускаемой продукции. Министру продемонстрировали процесс изготовления, а также готовые изделия.

Гендиректор завода отметил, что руководство предприятия держит на контроле вопросы выполнения ГОЗ, а также повышения эффективности всех производственных процессов при выполнении госзаказов.

В рамках ГОЗ главными направлениями в деятельности завода являются разработка и изготовление морского подводного оружия для ВМФ, промышленных и судовых дизельных двигателей, дизель-электростанций морского и сухопутного назначения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Дагдизель
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
09.06.2021 02:28
76 новых торпед заказали на весь ВМФ. Я понимаю, что цена конракта конечно заоблачная - 7.2 млрд, но вот только БК одной Варшавянки составляет 20 торпед, а их будет только 13 новой постройки + плюс около десятка старых, 11 лодок проекта 971 и у каждой боезапас 28 торпед, плюс пр.949А - 7ед + 1 (Белгород) 28 торпед на каждой, + 2 лодки пр. 945, в каждой по 28 торпед, + 2 лодки пр 945А, в каждой лодке 40 торпед, + 9 ед пр.885 Ясень - по 30 торпед в каждой, + 10 лодок пр. 955 Борей - боезопас каждой до 40 торпед. А еще есть надводные корабли с ТА кал. 533 мм.

Т.е. минимальное количество торпед, необходимое на флот, это 1000-1200 ед, чтобы очень жиденько их размазать хотя бы по подводным лодкам, предоставив им преиущество первого выстрела в подводной дуэди и преимущество первых двух-трех залпов по приоритетным целям из режима "охоты" (чтобы лодка оправдала свое существование до момента своего уничтожения, а экипаж погиб не зря, если ему это суждено).
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