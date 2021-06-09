Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа

Махачкала. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил во вторник завод "Дагдизель", где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Генеральный директор предприятия Владимир Дудчак доложил главе военного ведомства о перспективных планах по реорганизации производственных мощностей завода. Он провел экскурсию по цехам, во время которой рассказал о выпускаемой продукции. Министру продемонстрировали процесс изготовления, а также готовые изделия.

Гендиректор завода отметил, что руководство предприятия держит на контроле вопросы выполнения ГОЗ, а также повышения эффективности всех производственных процессов при выполнении госзаказов.

В рамках ГОЗ главными направлениями в деятельности завода являются разработка и изготовление морского подводного оружия для ВМФ, промышленных и судовых дизельных двигателей, дизель-электростанций морского и сухопутного назначения.