ВВС Индонезии получили третий модернизированный истребитель F-16 eMLU

ЦАМТО, 8 июня. ВВС Индонезии после завершения летных испытаний приняли третий прошедший модернизацию в середине срока эксплуатации истребитель F-16A/B "Файтинг Фалкон".

Как сообщает блог Defense Studies, самолет с серийным номером TS-1602 стал третьим F-16A/B и первой двухместной машиной в рамках программы модернизации eMLU (Enhanced Mid-Life Update). Ожидается, что четвертый F-16 (с.н. TS-1609) будет получен 11 мая, пятый – в сентябре 2021 года.

Индонезийская программа модернизации в середине срока эксплуатации eMLU Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap) сочетает в себе механизм "Иностранных военных продаж" (FMS) с правительством США и прямых коммерческих продаж (DCS) с Lockheed Martin. Проект реализуется ВВС Индонезии при содействии PT Dirgantara Indonesia (PTDI) под надзором Lockheed Martin. Работы проводятся на базе 42-й инженерной эскадрильи на базе "Исвахьюди".

Самолет F-16A (серийный номер TS-1602) стал третьим индонезийским F-16, на котором был проведен комплекс работ в рамках программы Falcon STAR и программы модернизации в средине срока эксплуатации. Первый модернизированный самолет (TS-1610) прошел летные испытания в феврале 2020 года, второй (TS-1601) – в июле 2020 года. Всего будет модернизировано 10 истребителей F-16A/B 3-й авиационной эскадрильи ВВС Индонезии.

В рамках программы модернизации были усовершенствованы конструктивные элементы самолета, авионика и системы вооружения, а летный ресурс продлен на 8000 часов. По данным Министерства национального развития и планирования, бюджет модернизации одного F-16A/B составляет 10-12 млн. долл.

Как ранее сообщал ЦАМТО, 12 истребителей F-16A/B Блок.15 OCU ВВС Индонезии получили в рамках Проекта "Пис Бима Сена I" (Peace Bima Sena I) в 1986-1989 гг. Они входили в состав 16-й истребительной эскадрильи, размещенной на авиабазе "Роесмин Нурьядин" (Пеканбару). В 2016 году было решено провести модернизацию истребителей F-16A/B на авиабазе "Исвахьюди", где они впоследствии и останутся.

Кроме того, поэтапно в период с 2016 по 2018 гг. 16-я эскадрилья также получила недавно закупленные в США в рамках проекта "Пис Бима Сена II" самолеты F-16C/D Блок.52ID (всего 24 ед.).