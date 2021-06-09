Радиационный комплекс в Кузьмолово Ленобласти не используется 30 лет

В РНЦ "Прикладная химия" заявили о необходимости передать этот объект профильной структуре

Санкт-Петербург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Радиохимический комплекс на территории Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области не может обслуживаться силами РНЦ "Прикладная химия", заявили на предприятии во вторник.

"Участок радиохимического комплекса, о котором идет речь, уже порядка 30 лет не используется РНЦ "Прикладная химия" и на текущий момент не находится в собственности предприятия. У РНЦ "Прикладная химия" нет лицензии на обращение с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, организация не ведет никакой деятельности в этой сфере и не имеет права осуществлять работы на указанной территории", - сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия во вторник.

Власти Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на территории Кузьмоловского городского поселения, где происходит смена собственника Радиационного комплекса, сообщила "Интерфаксу" помощник заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности Валерия Иванова во вторник.

Режим действует с 10:00 мск вторника из-за возможности радиационного заражения и ухудшения экологической обстановки. Поводом стала ситуация на территории Радиационного комплекса, ранее входившего состав ФГУП "РНЦ "Прикладная химия"

Представитель данного предприятия заявил, что в рамках решения государства в декабре 2020 г. завершен переход РНЦ "Прикладная химия" из ведения министерства науки и высшего образования в контур Ростеха.

Он заявил, что в настоящий момент необходимо решить, кто будет обслуживать радиохимический объект.

"Для решения проблемных вопросов необходимо, чтобы государство в лице территориального управления Росимущества передало право собственности на участок радиохимического комплекса уполномоченной организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии и имеющей соответствующую лицензию, - заявили в РНЦ "Прикладная Химия".

По данным источника, есть предложения передать данный объект на обслуживание "Росатому"

Как пишут местные СМИ, причиной введения режима повышенной готовности стал конфликт между чиновниками и руководством градообразующего предприятия - ФГУП "РНЦ Прикладная химия". В 2020 году предприятие изменило форму собственности, однако нерешенным остался вопрос, кто будет охранять объект.