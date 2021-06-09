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Пункт базирования «Каспий» сможет принять свыше 50 кораблей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Свыше 50 боевых кораблей и судов обеспечения смогут базироваться в пункте базирования «Каспий» после завершения строительства, доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу начальник отдела строительства объектов ВМФ Управления по строительству специальных объектов Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ» Александр Овчаренко.

В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа глава военного ведомства министр обороны проинспектировал пункт базирования надводных кораблей в Каспийске.

«Емкость пункта базирования предусматривает обеспечение 54 кораблей и судов», - доложил Овчаренко.

По его словам, до конца года пункт базирования будет иметь причальных фронт протяжённостью более 1,2 тыс. метров. «В конце следующего года она увеличится до 2 680 метров», - подчеркнул он.

Он также рассказал, что достроены северный и южный молы, которые образовали защищенную акваторию.

Решение о совершенствовании инфраструктуры флотилии было принято в августе 2017 года на коллегии Министерства обороны РФ.

Основными пунктами базирования Каспийской флотилии становятся расположенные в Дагестане города Каспийск и Махачкала.

До 2019 года значительная часть подразделений КФл была расположена в Астрахани — менее выгодной со стратегической точки зрения географической локации. Из-за замерзающего зимой волжского фарватера и малых глубин выход кораблей в море из Астраханской базы был затруднён. Сейчас корабли флотилии находятся в новых пунктах базирования.

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