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Российская газета

Новая украинская БМП-У оказалась похожа на китайскую ZBD-04A

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Источник изображения: rg.ru

Разработкой новой украинской БМП-У в харьковском конструкторском бюро занимаются с 2018 года. Когда будет изготовлен первый опытный образец - неизвестно, однако, чтобы как-то отчитаться о проделанной работе, создатели боевой машины решили обнародовать тактико-технические характеристики.

Например, сообщается, что масса машины с обычным уровнем защиты составит 25000 кг. В случае установки комплектов дополнительной защиты вес может увеличиться еще на 5000 кг.

Если говорить о размерах, то длина составит 7,6 метра, ширина по бортовым экранам - 3,4 метра, а высота - примерно 2,9 метра.

Экипаж, как и на другой технике аналогичного предназначения, состоит из трех человек, еще восемь пехотинцев разместятся в десантном отделении.

Заявляется мощность двигателя в 734 л.с. Правда, нет подробностей о том, что он из себя представляет. Будет ли это какой-то вариант выпускаемого в Харькове двухтактника или, руководствуясь модной на Украине тенденцией, купят иностранный мотор, неизвестно. Трансмиссия автоматическая, зарубежного происхождения.

Максимальная скорость по шоссе - 70 км / ч. Запас хода по топливу - 600 км.

В качестве вооружения ожидается применение клона российской 30-мм пушки 2А42, одного 7,62-мм пулемета и автоматического гранатомета. Для борьбы с бронированными целями предусмотрена установка управляемого противотанкового ракетного комплекса "Барьер".

Материал, размещенный на "Украинском милитаристском портале", сопровождается фотографиями макета БМП. Российские военные эксперты обратили внимание, что ее корпус сильно напоминает китайскую ZBD-04A. Главное отличие заключается в том, что модуль с вооружением боевой машины пехоты из Поднебесной является обитаемым и эксплуатируется она в армии уже более 15 лет.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
2А42
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