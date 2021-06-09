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Россия «удержит под ударом» все группировки НАТО в Европе

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Западный военный округ (ЗВО) будет усилен гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

«В случае необходимости эти ракеты смогут держать под ударом все развернутые группировки НАТО в Европе», — пишет газета.

Точные сроки поступления «Кинжалов» в ЗВО не сообщаются. Ожидается, что «образцы будут поступать по мере производства».

«Прежде всего это оперативно-тактическое оружие, которое меняет или воздействует на ситуацию в регионе в конкретных точках, где оно, возможно, будет применено», — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военный эксперт Виктор Мураховский напомнил, что при использовании с истребителя-перехватичка МиГ-31К дальность действия «Кинжала» слставляет 2000 километров. «Боеприпас может маневрировать на траектории при выполнении задания и поэтому его перехват чрезвычайно затруднен», — отметил специалист.

Газета напоминает, что в настоящее время «Кинжалы» развернуты только в Южном военном округе.

В мае журнал The National Interest назвал пять лучших российских вооружений на параде Победы в Москве 9 мая: семейство «Армата» из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15, межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», беспилотный боевой наземный аппарат «Уран-9», гиперзвуковая ракета «Кинжал», установленная на модернизированный истребитель МиГ-31К, и комплекс С-400 «Триумф».


Иван Потапов

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