На атомный ледокол "Якутия" погрузили резервные дизельные генераторы

Плакат с церемонии закладки универсального атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 26.05.2020.

ЦАМТО, 8 июня. Корабелы Балтийского завода (входит в состав АО "ОСК") выполнили операцию по погрузке на борт атомного ледокола проекта 22220 "Якутия" резервных дизельных генераторов.

Резервные дизель-генераторы входят в состав основной энергетической системы ледокола и предназначены для обеспечения электропитанием потребителей атомохода в случае срабатывания аварийной защиты реакторной установки.

В настоящее время на главном стапеле предприятия идут работы по формированию корпуса судна. Из 266 секций, предусмотренных проектом, установлено 76. Завершение работ по сборке корпуса намечено на первый квартал 2022 года. Параллельно с этими работами на судне идет монтаж трубопроводов общесудовых систем и систем энергетической установки.

"Якутия" – это третий серийный ледокол проекта 22220, строящийся на Балтийском заводе. Судно было заложено 26 мая 2020 года. Спуск на воду запланирован на второе полугодие 2022 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".