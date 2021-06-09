Космические корабли не пострадали в ходе инцидента в РКК «Энергия»

Космические корабли не пострадали в ходе инцидента в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», сообщили в пресс-службе корпорации во вторник, 8 июня.

«В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий на другие площади предприятия или укрепления конструкции», — сообщили «Интерфаксу».

Ранее во вторник стало известно, что во время строительных работ на территории корпорации произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Угроза дальнейшей деформации фундамента отсутствует.

Для установления причин случившегося и устранения последствий создали оперативную комиссию.

РКК «Энергия» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») является ведущим российским ракетно-космическим предприятием, головная организация по пилотируемым космическим системам. Работает над производством космических кораблей «Союз» и «Прогресс», а также там производят модули космических станций.