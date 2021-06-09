Один из корпусов РКК «Энергия» получил повреждения в ходе строительных работ

В ходе строительных работ получил повреждения один из корпусов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», где производят российские космические корабли. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба предприятия.

Там уточнили, что во время строительных работ на территории РКК «Энергия» произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Для установления причин случившегося и устранения последствий создали оперативную комиссию.

«В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий [космических кораблей] на другие площади предприятия, или укрепления конструкции [поврежденного корпуса]», — отметили в пресс-службе.

Угроза дальнейшей деформации фундамента сейчас отсутствует.

РКК «Энергия (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») является ведущим российским ракетно-космическим предприятием, головная организация по пилотируемым космическим системам. Работает над производством космических кораблей «Союз» и «Прогресс», а также там производят модули космических станций.

В январе этого года РКК «Энергия» запатентовала устройство для выполнения ручных операций на поверхности других планет и в опасных газовых и жидких средах.