В США рассказали о новом российском супероружии

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Планирующая бомбовая кассета "Дрель" может стать идеальным оружием для уничтожения находящегося в движении врага, пишет обозреватель The National Interest Питер Сучиу.

Автор статьи напомнил, что, начиная с 2016 года, разработкой "ПБК-500У СПБЭ-К" занималось Научно-производственное объединение "Базальт", которое входит в НПО "Техмаш" Госкорпорации Ростех.

Бомба предназначена для поражения бронетанковой техники противника, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и даже двигательных установок зенитных ракет, пояснил эксперт.

"Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров", – подчеркнул Сучиу.

Отмечается, что "Дрель" оснащена системами идентификации противника и радиоэлектронного противодействия, что делает ее устойчивой к помехам, а также незаметной для радаров.

Создатели сделали упор на меньший, чем у других более дорогих платформ, радиус действия, так как это позволит более эффективно поражать цели врага в движении, обращает внимание специалист.

Он также добавил, что "ПБК-500У СПБЭ-К" изначально не задумывалась как оружие для уничтожения наибольшего числа целей противника.

В заключении автор отмечает, что она представляет из себя предельно экономичное средство ведения конфликтов низкой интенсивности.