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ТАСС

Деформация фундамента произошла во время проведения строительных работ в РКК "Энергия"

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева".

Как уточнили в Ракетно-космической корпорации, для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий на другие площади предприятия или укрепления конструкции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Проседание грунта и деформация фундамента произошли во время проведения строительных работ в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), спецкомиссия выяснит причины. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе РКК.

"В ходе строительных работ на территории РКК "Энергия" произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия", - отметили в корпорации.

Как уточнили в РКК, для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий на другие площади предприятия или укрепления конструкции.

"Угрозы дальнейшей деформации фундамента на сегодняшний день нет", - добавили в РКК.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" является производителем пилотируемых космических кораблей "Союз" и транспортных кораблей "Прогресс".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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