Иракские Т-72М1 после модернизации стали похожи на Т-90С

В середине мая текущего года Силы народного ополчения Ирака представили первый образец модернизированного Т-72М1. Судя по обнародованным видеокадрам, в настоящее время доработку прошли по меньшей мере четыре боевые машины.

Теперь внешне они стали похожи на современные российские основные боевые танки Т-90С.

Главными новшествами обновленных "семьдесят вторых" стали комплекты встроенной динамической защиты, установленные на башне, лобовой части корпуса и бортах. Кормовые проекции прикрывают решетчатые противокумулятивные экраны. Благодаря этому существенно снизится вероятность получения фатальных повреждений после попадания реактивных гранат и управляемых ракет противника.

В ходе капитального ремонта полностью заменены гусеничные ленты, ставшие в результате внедрения резиновых башмаков асфальтоходными. Также доработаны прицелы, появились новые средства связи. Предполагалось, что будут установлены 840-сильные двигатели.

Ожидается, что модернизируют не только восстанавливаемые образцы техники, но и те, что уже находятся в войсках.

В Ираке пытаются придать новые качества и более старым танкам, например Т-55. Так, в 2019 году был представлен Al-Kafeel, внешне мало напоминающий исходный образец. Его снабдили дополнительным бронированием, тепловизионным прицелом, круговой телевизионной системой наблюдения, а также дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом. Правда, в отличие от Т-72, эта машина так и осталась в единственном экземпляре.

#Iraq new home-made tank AlKafel, fitted with 100 mm main gun and an Ukrainian-made engine pic.twitter.com/RyjQqfOTyy — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) June 12, 2019

Алексей Моисеев