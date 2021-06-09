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Российская газета

Иракские Т-72М1 после модернизации стали похожи на Т-90С

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В середине мая текущего года Силы народного ополчения Ирака представили первый образец модернизированного Т-72М1. Судя по обнародованным видеокадрам, в настоящее время доработку прошли по меньшей мере четыре боевые машины.

Теперь внешне они стали похожи на современные российские основные боевые танки Т-90С.

Главными новшествами обновленных "семьдесят вторых" стали комплекты встроенной динамической защиты, установленные на башне, лобовой части корпуса и бортах. Кормовые проекции прикрывают решетчатые противокумулятивные экраны. Благодаря этому существенно снизится вероятность получения фатальных повреждений после попадания реактивных гранат и управляемых ракет противника.

В ходе капитального ремонта полностью заменены гусеничные ленты, ставшие в результате внедрения резиновых башмаков асфальтоходными. Также доработаны прицелы, появились новые средства связи. Предполагалось, что будут установлены 840-сильные двигатели.

Ожидается, что модернизируют не только восстанавливаемые образцы техники, но и те, что уже находятся в войсках.

В Ираке пытаются придать новые качества и более старым танкам, например Т-55. Так, в 2019 году был представлен Al-Kafeel, внешне мало напоминающий исходный образец. Его снабдили дополнительным бронированием, тепловизионным прицелом, круговой телевизионной системой наблюдения, а также дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом. Правда, в отличие от Т-72, эта машина так и осталась в единственном экземпляре.



Алексей Моисеев

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Страны
Ирак
Россия
Продукция
Т-55
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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