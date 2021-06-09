В ВС России заявили о снижении числа уклонистов

В настоящее время проблема уклонистов от военной службы не является серьезной, число таких случаев уже несколько лет снижается. Об этом во вторник, 8 июня, заявил «Известиям» представитель Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил (ВС) РФ.

«В настоящее время главная проблема — это выявлять призывников с проблемами в здоровье, которые не позволяют им служить. В то же время уровень уклонистов уже несколько лет неуклонно падает. Благодаря современному законодательству гражданам гораздо легче пройти военную службу по призыву, чем избежать ее под надуманным предлогом», — рассказал он.

Помимо этого, собеседник издания рассказал о том, что отмечается ежегодный рост желающих заменить военную службу по призыву на военную службу по контракту. В данном случае гражданин вместо года служит два, но уже в статусе военнослужащего по контракту, а значит, у него гораздо выше денежное довольствие и большой пакет социальных льгот, добавил он.

Ранее, 26 мая, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывникам, у которых есть не связанные с состоянием здоровья основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, разрешено не проходить обязательную медкомиссию.

В начале мая глава государства подписал закон об усилении контроля за освобождением от призыва в армию по состоянию здоровья и правилах медосмотра перед призывом.

Согласно документу, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу из-за проблем со здоровьем и их достоверность проверяет региональная призывная комиссия в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе. При выявлении нарушений потребуется контрольный медицинский осмотр.

29 апреля в Госдуме предложили обязать призывников самим являться в военкомат — без повестки. В случае неявки молодых людей оштрафуют.

В конце марта российский лидер подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля нынешнего года. Сообщалось, что весеннему призыву подлежат 134 650 человек.