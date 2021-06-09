Минобороны Индии одобрило начало тендера на поставку НАПЛ "Проект-75(I)"

ЦАМТО, 8 июня. Согласно информации Минобороны Индии, 4 июня Совет по оборонным закупкам (DAC) одобрил приобретение зенитных артиллерийских систем общей стоимостью 60 млрд. рупий, а также публикацию запроса о предложениях на постройку шести НАПЛ в рамках "Проекта-75(I)".

Заседание состоялось под председательством министра обороны Раджнатха Сингха.

Строительство НАПЛ будет осуществляться в формате "Модели стратегического партнерства", которая позволяет индийским компаниям объединять усилия с ведущими иностранными оборонными компаниями для производства высокотехнологичных военных платформ в стране и снижения зависимости от импорта.

"Проект-75(I)" предусматривает постройку на индийском предприятии шести неатомных подводных лодок, оснащенных современной воздухонезависимой энергетической установкой. Ориентировочная стоимость закупки составляет 430 млрд. рупий.

Как ожидается, запрос о предложениях будет опубликован в ближайшие месяцы. Для заключения сделки потребуется не менее двух-трех лет, с учетом высокой сложности и стоимости проекта. В январе прошлого года DAC включил Mazagon Docks Limited (MDL) и Larsen & Toubro (L&T) в окончательный список индийских стратегических партнеров, которые смогут участвовать в проекте. Теперь командование ВМС направит им запрос о предложениях, ответ на который они предоставят в партнерстве с иностранным производителем оригинального оборудования (OEM). Индийские компании могут сотрудничать с любой из выбранных иностранных компаний. По итогам всесторонней оценки предложений будет выбран один подрядчик.

В число зарубежных производителей оригинального оборудования были включены южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), французская Naval Group, испанская Navantia, "Рособоронэкспорт" и немецкая TKMS. Проект реализуется без спешки, поскольку, по словам официальных лиц, подобная сделка заключается впервые.

Согласно требованиям командования ВМС Индии, все подводные лодки должны быть построены в Индии, будут оснащены воздухонезависимыми силовыми установками и смогут применять крылатые ракеты для поражения наземных целей.