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ЦАМТО

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 сможет перевозить больше пассажиров

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

ЦАМТО, 8 июня. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) получил от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) одобрение на установку 24 пассажирских кресел в салоне Ми-171А2.

Увеличение количества мест с 20 до 24 даст дополнительные преимущества эксплуатантам при выполнении пассажирских перевозок.

"В соответствии с требованиями авиационных правил пассажирский салон оборудован энергопоглощающими креслами с четырехточечными ремнями безопасности, что обеспечивает высокий уровень безопасности при перевозке пассажиров", – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.

Вертолет Ми-171А2 имеет возможность оперативной конвертации. Грузовая кабина может быть за короткое время переоборудована в грузовой, поисково-спасательный или пассажирский вариант. Транспортные возможности вертолета позволяют транспортировать до 4 тонн груза внутри грузовой кабины или до 5 тонн на внешней подвеске.

Для повышения комфорта и безопасности полета вертолет Ми-171А2 также оснащается кислородным оборудованием, системой кондиционирования и обогрева воздуха, гардеробным и багажным отделением. Для экстренного покидания вертолета пассажирами могут быть использованы 8 точек эвакуации.

Воздушное судно оснащено новыми двигателями с цифровой системой управления, эффективной несущей системой с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. На вертолет Ми-171А2 установлен цифровой комплекс бортового оборудования КБО-17-1, сделанный по принципу "стеклянной кабины". В его состав входят пилотажно-навигационный комплекс и система общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность полетов обеспечивается за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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