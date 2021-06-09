РКС проводит крупнейшую профильную всероссийскую научно-техническую конференцию в онлайн-формате

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проводит X всероссийскую отраслевую научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы ракетно-космического приборостроения и информационных технологий», сообщила пресс-служба холдинга.

Ученые из компаний российской космической индустрии и Российской академии наук, а также представителей IT-отрасли и ведущих российских вузов обсудят перспективы развития космического приборостроения и предложат концепции новых подходов и технических решений. Конференция пройдет в онлайн-формате с 8 по 10 июня 2021 года.

Заместитель генерального директора по науке РКС Александр Круглов: «Конференция «Актуальные проблемы ракетно-космического приборостроения и информационных технологий» на протяжении многих лет является крупнейшей в России площадкой для обмена опытом и поиска новых решений по созданию современной аппаратуры, комплексов, систем и микроэлектроники космического назначения».

Работа участников конференции пройдет в формате восьми тематических секций: «Навигационные космические системы», «Системы и технологии дистанционного зондирования Земли», «Специальные наземные комплексы и системы», «Наземные автоматизированные комплексы управления космическими аппаратами, измерительные комплексы космодромов и наземные инфокоммуникационных системы», «Управление космическими аппаратами», «Внедрение результатов космической деятельности», «ЭКБ для космической техники», «Информационные технологии и системы (Цифровое предприятие)».

Конференция приурочена к 75-летнему юбилею РКС, на ней будут представлены более ста докладов ведущих специалистов Госкорпорации «Роскосмос», предприятий холдинга РКС, АО «Корпорации «ВНИИЭМ», АО «РКЦ «Прогресс», ФГБУ «НИЦ «Планета», АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева», АО «НПО им. С.А. Лавочкина», АО «ЦНИИмаш», ФГБУН ИКИ РАН, АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «Организация «Агат», ФГУП «ВНИИФТРИ», ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», ПАО «МАК «Вымпел», а также профильных вузов – Московского физико-технического института, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, НИУ «МЭИ», СибГУ им. М.Ф. Решетнева, ТУСУР, Сколковского института науки и технологии и других смежных компаний и организаций.