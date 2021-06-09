В ОСК заявили, что модернизации кораблей ВМФ мешают вопросы импортозамещения электроники

Погрузка главного газотурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, декабрь 2020 года.

При в корпорации назвали полностью решенным вопрос импортозамещения при производстве газотурбинных установок для российских фрегатов проекта 22350 двигателестроительной компанией "ОДК-Сатурн"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Процесс модернизации кораблей ВМФ РФ сдерживают проблемы импортозамещения электронной компонентной базы. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Остаются вопросы электронной компонентной базы", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос об актуальности проблемы импортозамещения для модернизации кораблей.

При этом он назвал полностью решенным вопрос импортозамещения при производстве газотурбинных установок для российских фрегатов проекта 22350 двигателестроительной компанией "ОДК-Сатурн".

"Мы сейчас занялись созданием своих центров компетенций на нашей же в основном основе, но с привлечением в аренду партнеров. Не все идет гладко. Требует очень много усилий. С этой точки зрения я считаю, что правильнее хорошо подготовиться, уже потом рапортовать о достижении, чем забегать вперед и смешить народ", - сказал Рахманов.

Ранее газотурбинные двигатели для кораблей ВМФ РФ приобретались на Украине, где их производили на николаевском предприятии "Зоря-Машпроект". Однако в 2014 году Киев полностью разорвал военно-техническое сотрудничество с Москвой, что привело к проблемам с завершением работ на строящихся фрегатах проекта 22350. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" создало линейку двигателей для кораблей вместо украинских силовых установок. Газотурбинные двигатели "ОДК-Сатурн" были установлены на достраивающийся фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".