Предприятия ОСК могут создать подводных роботов для охраны арктического шельфа

Для реализации проекта нужен государственный заказ, подчеркнул генеральный директор компании Алексей Рахманов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Проектные бюро и предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), способны разработать и построить подводные роботизированные комплексы для охраны арктического шельфа и буровых платформ. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Рахманов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это одна из наших любимых тем - подводные роботы. С этой точки зрения сомнений нет", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, готовы ли предприятия ОСК к строительству подводного робота для охраны морских районов континентального шельфа Арктики.

При этом он отметил, что для реализации этого проекта нужен государственный заказ.

"Проект надо сначала разработать по-человечески, а потом уже приступать к строительству. Более того, мы сами для себя увидели необходимость создания узкоспециализированного центра робототехники", - добавил Рахманов.