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Российская газета

Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял летевший с ним в паре самолет

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Источник изображения: Gerard van der Schaaf / wikipedia.org

В ВВС Польши произошло ЧП. Летчик на МиГ-29 в полете по ошибке обстрелял летевший с ним в паре истребитель. Второй МиГ-29 был сильно поврежден, но его летчик не пострадал и сумел посадить машину.

Об этом сообщило польское издание Onet. ЧП случилось 14 мая на полигоне в Надажице. Инцидент подтвердили в министерстве национальной обороны Польши и заявили. что государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий расследует это ЧП.

Военные эксперты предположили, что причиной могла стать проблема с обучением экипажей и соблюдением ими правил безопасности. Вероятно, один из летчиков совершил неверный маневр и остался позади. В такой ситуации, придерживаясь правил безопасности, нельзя стрелять. Но что-то пошло не так. С этим и будут разбираться члены госкомиссии.

Обстрелянный из авиационной пушки калибра 30 миллиметров МиГ-29 получил серьезные повреждения. По предварительным данным, восстановлению самолет не подлежит.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
МиГ-29
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