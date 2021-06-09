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Российская газета

Первую в истории дозаправку самолета от беспилотника показали на видео

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В Соединенных Штатах была продемонстрирована первая в истории дозаправка в воздухе боевого самолета с беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает компания Boeing, испытательный полет состоялся 4 июня.

- Беспилотник-заправщик MQ-25 T1 "Stingray" успешно применил систему "шланг-конус" и выполнил задачу по передаче топлива на самолет F/A-18 Super Hornet Военно-морских сил США, - отмечается в пресс-релизе разработчика.

Перед началом процедуры пилот-испытатель выровнял истребитель строго позади MQ-25, чтобы обеспечить стабильность, и приблизился к беспилотнику на расстояние около шести метров. После "подключения" шланга к заправочной штанге и проверки всех норм началась перекачка топлива.

В компании добавили, что испытательный полет с реальной дозаправкой прошел после цифрового моделирования процесса, который учитывал все параметры. MQ-25 продолжит тестирование, после чего его направят на базу в Норфолке для палубных испытаний на борту авианосца в конце этого года.

Планируется, что в будущем беспилотник возьмет на себя роль танкера, которую сейчас выполняют ударные истребители F/A-18.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Компании
Boeing
Проекты
Авианосец
БПЛА
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