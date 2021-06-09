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Россия начала строительство установки БРЕСТ-300

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия начала строительство энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300, сообщает ТАСС.

Соответствующие работы ведутся «Росатомом» в Северске (Томская область) в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

«Здесь мы создаем основу не только чистой и безопасной энергетике завтрашнего дня, мы здесь создаем основу развития и укрепления лидерства России в новом технологическом укладе. Фактически мы формируем здесь повестку страны до конца текущего столетия», — сказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Ожидается, что использование установок типа БРЕСТ-300 позволит избежать аварий, наподобие произошедших в Чернобыле и Фукусиме. Соответствующий энергоблок должен заработать во второй половине 2020-х годов.

Проект «Прорыв» — один из основных современных проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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