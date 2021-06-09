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РИА Новости

"Вы что как партизаны?" Шойгу отчитал сотрудников московского военкомата

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из московских военкоматов. Видео появилось на платформе "Яндекс. Дзен".

На кадрах глава военного ведомства идет по коридорам учреждения. Сопровождавший его военнослужащий громко позвал одну из сотрудниц, на что Сергей Шойгу попросил его не кричать.

Затем министр отчитал работников военкомата за отсутствие необходимого оборудования.

"Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая", — поинтересовался он.

В России с 1 апреля по 15 июля идет весенний призыв на военную службу. В прошлом году в армию пошли 135 тысяч человек. В нынешнем ожидается примерно столько же новобранцев — 134 тысячи.

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