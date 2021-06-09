На верфи Austal USA состоялась церемония крещения корабля прибрежной зоны LCS-30 "Канберра"

ЦАМТО, 8 июня. Компания Austal USA на своей странице в Facebook сообщила о состоявшейся 5 июня на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-30 "Канберра" класса "Индепенденс".

Новый боевой корабль предназначен для ВМС США.

LCS-30 – это 15-й корабль LCS класса "Индепенденс", который построен компанией Austal USA. Церемония резки первых листов алюминия для постройки "Канберра" состоялась 23 февраля 2019 года, закладка киля – 11 марта 2020 года, спуск на воду – 2 апреля 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

Ранее Austal USA передала ВМС США 13 кораблей прибрежной зоны. Последним в декабре 2020 года был поставлен LCS-26 "Мобайл", который вошел в боевой состав флота 22 мая 2021 года. Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле в различных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей серии: LCS-28 "Саванна", LCS-32 "Санта-Барбара" и LCS-34 "Огаста". Заключен контракт на постройку LSC-38 "Пирр".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.