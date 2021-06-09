Войти
ТАСС

Рогозин заявил, что российская орбитальная станция сможет вечно находиться на орбите

529
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Открытая архитектура станции позволит менять отработавшие элементы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы же хотим сделать архитектуру открытую, когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменен на другой. По сути, эта станция может вечно находиться на орбите, постепенно и ритмично меняя отработавшие свое элементы", - рассказал Рогозин в интервью "Комсомольской правде".

По словам главы Роскосмоса, проблемой МКС является невозможность "выдернуть" один модуль и заменить его на другой. "Это гигантская конструкции, она очень дорогая", - добавил он.

Ранее Рогозин сообщал в интервью ТАСС, что наклонение РОСС составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции, уточнил он, начнется до конца лета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
МКС
Похожие новости
04.06.2021
Названы сроки начала эскизного проектирования российской орбитальной станции
01.03.2021
Рогозин пригласил делегацию NASA посетить пилотируемый пуск на Байконуре в апреле
09.04.2019
Высокие ставки: станет ли Россия лидером мировой космонавтики
19.03.2019
Четыре месяца условно: в России смоделируют полет на Луну
17.12.2014
Роскосмос набирает высокую широту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 10:59
  • 3
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 10:24
  • 5
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 09.06 06:18
  • 120
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа
  • 09.06 02:07
  • 3
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 09.06 02:03
  • 3
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 09.06 00:58
  • 1
Дипломатия истребителей
  • 08.06 23:06
  • 1
Американцы разработали «Несокрушимый щит» от крылатых ракет
  • 08.06 23:05
  • 3
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 22:42
  • 1
СМИ раскрыли новые детали дела о рекордной взятке в Минобороны
  • 08.06 19:55
  • 815
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.06 19:51
  • 38
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ