Рогозин заявил, что российская орбитальная станция сможет вечно находиться на орбите

Открытая архитектура станции позволит менять отработавшие элементы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы же хотим сделать архитектуру открытую, когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменен на другой. По сути, эта станция может вечно находиться на орбите, постепенно и ритмично меняя отработавшие свое элементы", - рассказал Рогозин в интервью "Комсомольской правде".

По словам главы Роскосмоса, проблемой МКС является невозможность "выдернуть" один модуль и заменить его на другой. "Это гигантская конструкции, она очень дорогая", - добавил он.

Ранее Рогозин сообщал в интервью ТАСС, что наклонение РОСС составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции, уточнил он, начнется до конца лета.