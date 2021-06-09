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Российская газета

Для российского флота построят ракетный корвет-невидимку "Меркурий"

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Источник изображения: Минобороны РФ

Строящийся в Санкт-Петербурге корвет проекта 20386 "Меркурий" станет первым в российском военно-морском флоте кораблем, построенным полностью по технологии "стелс". Планируется, что малозаметный для радаров корабль войдет в состав ВМФ в 2022 году.

Как сообщает РИА Новости, в рамках концепции "стелс" надстройки корвета будет иметь особую форму, где до минимума будет сведено число выступающих элементов. При строительстве корпуса будут применяться различные композиционные материалы и специальные радиопоглощающее краски. В результате на радарах противника 100-метровый ракетный "Меркурий" должен быть виден, как небольшая лодка. По данным издания, корпус корабля уже полностью достроен.

Напомним, что строительство головного корабля проекта 20386 началось 28 октября 2016 года. Приказом главкома флота адмирала Владимира Королева корвету было присвоено имя "Дерзкий", но через три года его переименовали в "Меркурий".

Водоизмещение корабля составляет 3,4 тысячи тонн, длина - 109 метров, ширина - 13 метров, скорость - до 30 узлов, дальность плавания - пять тысяч морских миль, экипаж - 80 человек. Предполагается, что корвет будет вооружен 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, двумя 30-миллиметровыми артустановками АК-630М, зенитным ракетным комплексом "Редут", противолодочными торпедами "Пакет-НК" и противокорабельными крылатыми ракетами "Калибр". Корабль также сможет нести беспилотники.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Проекты
20386
БПЛА
Калибр КР
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