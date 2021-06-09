Полуостров военных баз

Почему шведы опасаются нападения России

Шведское агентство оборонных исследований FOI закрыло первый квартал 2021 года аналитическим докладом, где говорится, что в случае вооруженного конфликта НАТО и России Швеция и Финляндия будут вынуждены действовать в интересах НАТО. Учитывая, что эти две страны не входят в альянс, имитация потенциального конфликтного сценария именно шведами показательна. Особенно в контексте постоянно муссирующихся в риксдаге вбросов о необходимости срочного вступления Швеции в НАТО.

Что ищут скандинавы в НАТО

Финны всегда следуют в фарватере Стокгольма. Они то ли это делают по старой памяти имперского величия западного соседа, который считает себя старшим братом, то ли ожидают, что шведы их защитят.

Ответственный за доклад шведского агентства оборонных исследований авторитетный аналитик Кристер Паллин убежден, что Россия обязательно нападет на Прибалтику, которую скандинавы не имеют права оставить одну. Уверяя читателей в преимуществе России на суше, шведский эксперт убеждает, похоже, сам себя в том, что на море у Швеции и Финляндии не все так плохо.

Другой автор доклада Эва Хагстрем Фризелль заявляет, что в ближней и среднесрочной перспективе военному присутствию и участию США в безопасности Европы альтернативы не будет, без американских войск шведам и финнам не обойтись. Как следствие надо продолжить перевооружение флотов Швеции, Финляндии и пригласить корабли НАТО в свои порты для проведения как можно большего количества учений.

Похожие выводы, менторски поощряя скандинавов, делает и агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA), которое хвалит Финляндию за покупку партии ракетного вооружения.

Зачем нейтральной Финляндии усиливать ударную мощь своих ракетных катеров типа Hamina и береговых ракетных частей, неясно. Как, впрочем, и твердое намерение Финляндии построить четыре полноценных корвета класса Pohjanmaa водоизмещением три тысячи тонн и скоростью до 25 узлов по программе Laivue 2020. Правительство намерено передать их флоту в период с 2022 по 2027 год. Стоимость корветов предположительно составляет 1,2 миллиарда евро.

Под присмотром США

Модернизация ВМС Финляндии, численный состав которых составляет около восьми тысяч человек, по мнению финского руководства, будет достигнута и за счет закупок партии ракетного вооружения, включающей корабельные зенитные управляемые ракеты Raytheon ESSM, противокорабельные ракеты Boeing Harpoon Block II+ ER для оснащения четырех перспективных корветов.

Конгресс США, получив уведомление Пентагона о продаже Финляндии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) ракет, сделку одобрил.

“Несмотря на ротационный характер размещения бомбардировщиков на норвежских аэродромах и заходов субмарин в воды Норвегии, крупные иностранные контингенты здесь фактически переводятся на постоянную основу”

Финляндия предполагает потратить на переоснащение и перевооружение своих ВМС круглую сумму и приобрести 68 корабельных зенитных управляемых ракет Raytheon ESSM, 17 четырехзарядных контейнеров Mk 25 для размещения ракет в вертикальных пусковых установках, восемь транспортных контейнеров Mk 783, а также сопутствующее оборудование, запчасти, документацию и программу обучения экипажей. Предполагаемая стоимость поставки – 112,7 миллиона долларов. Для ровного счета финны выразили желание купить у американцев 100 противокорабельных ракет RGM-84Q-4 Harpoon Block II и 12 противокорабельных ракет RGM-84L-4 Harpoon Block II. Противокорабельные ракеты RGM-84L-4 решено модернизировать до уровня RGM-84Q-4 Harpoon Block II. В поставке предусмотрено 12 комплектов для модернизации, а также восемь учебных ракет Harpoon. Предполагаемая стоимость поставки – 622 миллиона долларов.

Но почему именно сейчас Финляндия проявляет такую активность как в боевой кооперации со своим основным военным партнером – Швецией, так и во взаимодействии с американцами в работе киберцентра на своей территории, деятельность которого направлена на поиск решений по нейтрализации компьютерных систем и развертывание кибервойны? Ответ очевиден: Финляндию просто используют. Мало того, что ей уготована участь мишени в силу такой недальновидной политики и непосредственной близости к российским границам, но и роль донора американского и шведского оборонпрома. Безусловно, наш Северный флот это учитывает. Если максимальная дальность противокорабельной ракеты «Гарпун» составляет от 90 до 220 километров (280 км у модификации SLAM), то СФ и его береговые комплексы уничтожат прежде всего места дислокации носителей «Гарпунов». Естественно, в случае получения достоверных разведданных от средств объективного контроля, что финны собираются применить их по нашим кораблям.

Вершина скандинавского трио

Норвегия в отличие от Швеции и Финляндии – полноценный член альянса. В ноябре 2020 года министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен высказал официальное мнение о «преимуществах» для его страны от допуска американских атомных подлодок в порт Тенснес в городе Тромсе. А в феврале 2021 года Европейское командование ВС США объявило о размещении американских бомбардировщиков B-1B Lancer в Норвегии.

При этом Бакке-Йенсен уверял через всевозможные СМИ, что речь не идет о создании американской базы в Норвегии и что американские субмарины и бомбардировщики не представляют угрозы для России.

Показательно выглядит отношение жителей самого Тромсе к действиям военного ведомства, ведь использование ВМС США гражданского муниципального причала в Гретсунде, который расположен в 15 километрах к северу от центра Тромсе, прежде всего отразится на швартовке гражданских судов.

Тромсе – порт в северной части Норвегии, являющийся центром морских и сухопутных коммуникаций, основная база морских нефтеразработок. В порт ведут три фарватера глубиной до 11 метров, то есть теоретически возможен и проход новейшего английского авианосца «Куин Элизабет» с авиакрылом в сорок палубных истребителей (министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно заявил, что Англия собирается защищать интересы Норвегии в Арктике всеми доступными способами).

В порту Тромсе располагается штаб военно-морского района Тромсе. В проливе Тромсесуннет, имеющем глубину 8–40 метров, и в проливе Саннессунет с глубиной 7–35 метров имеются две обширные стоянки, где возможна постановка на якорь крупнотоннажных судов. Длина причального фронта Тромсе составляет не менее трех километров с глубиной до 12 метров.

Муниципалитет города Тромсе пытался возразить решению Осло милитаризировать порт, но тут же получил гневную отповедь от министра обороны. Он буквально потребовал от местных властей оказывать содействие американским подлодкам во что бы то ни стало. Требование, безусловно, было выполнено. С правительством шутки плохи. А тот факт, что суммарный оборот морских грузоперевозок порта Тромсе, составляющий почти миллион тонн в год, может пострадать, в Осло никого не напугал.

Коль уж правительство Норвегии взяло на себя роль форпоста НАТО на границе с Россией и активно продвигает эту концепцию, способствуя милитаризации собственной страны и систематически проводя де-факто антироссийские учения, курс остается неизменным.

Несмотря на ротационный характер размещения бомбардировщиков на норвежских аэродромах и заходов субмарин в воды Норвегии для пополнения запасов, крупные иностранные контингенты на норвежской территории фактически переводятся на постоянную основу.

РЛС «Глобус II» в Варде – красноречивый пример того, как лукавит Норвегия, заявляя, что размещение иностранных военных объектов временное и никак не угрожает России. По официальной версии норвежского Минобороны, комплекс, находящийся на норвежской территории, создан для отслеживания космического мусора.

На самом же деле в зоне ответственности «Глобуса-2» находятся пункты базирования атомных подводных ракетоносцев Северного флота, а также вся акватория Баренцева моря и ряд позиционных районов наземных комплексов межконтинентальных баллистических ракет РВСН. Это, кстати, является нарушением шестой статьи Договора по ПРО 1972 года. Она запрещает развертывание РЛС предупреждения вне национальной территории. По сути это американская РЛС.

Милитаризация вместо мирного развития

Никакие протесты МИДа России на Осло не действуют. Вблизи границ РФ все чаще появляются корабли разведки ВМС Норвегии, а с авиабаз этой страны вылетают на патрулирование самолеты США Poseidon.

Реакция на подобные, явно враждебные по отношению к России действия в случае вооруженного конфликта может быть только одна – указанная территория станет целью для ответной атаки.

Норвегия, предоставляя свои порты для швартовки, пополнения провиантом военным кораблям США, реально ущемляет собственные экономические интересы. Нужно учитывать, что для Вашингтона порты Норвегии весьма удобные глубоководные гавани, к тому же защищенные естественными укрытиями. К примеру, Берген на западном побережье расположен в глубине Бю-фьорда. Его входные фарватеры проходят среди шхер, а длина причального фронта составляет целых 15,5 километра. Глубины 17 метров позволяют заходить даже авианосцам типа «Нимиц» водоизмещением до 106 тысяч тонн.

Суммарный грузовой оборот составляет 3,5 миллиона тонн. Это хоть и в пять раз меньше по объемам, чем годовой грузооборот Мурманска, но достаточно внушительная цифра. Норвежцы могли бы увеличить показатели своей экономической деятельности хотя бы за счет развития водной магистрали «Арктический мост» из Канады в Европу. Но, похоже, Осло готов конкурировать с Россией только в военном аспекте – такова установка Вашингтона. Не случайно в восьми километрах юго-западнее Бергена расположена главная военно-морская база ВМС Норвегии «Хоконсвер».

Еще есть Буде – пункт базирования ВМС. Там же, в бухте Ренвика расположен рыбопромысловый порт. Длина причального фронта Буде – 1,7 километра с глубинами до 12,6 метра. Его тоже давно облюбовали американские военные. Ведь навигация в Буде круглогодичная, он может обеспечить базирование любых кораблей – от корветов до эсминцев. Именно на его территории расположены штабы командующих ВВС и ВМС союзными силами НАТО в Северной Норвегии, а в двух километрах юго-западнее развернут аэродром с бетонной ВПП 2800 метров и подземными укрытиями для истребителей, призванных контролировать воздушное пространство и акваторию Норвежского моря. Но главное – морские пути, связывающие Атлантический и Северный Ледовитый океаны.

Варде, где развернута РЛС «Глобус-2», тоже является портом с длиной причального фронта в один километр и глубинами до 5,5 метра, а в гавани – до 15 метров. К слову, в годы Великой Отечественной войны фашисты использовали Варде в качестве военно-морской базы прикрытия восточного участка морской коммуникации, проходившей вдоль побережья Норвегии.

Таким образом, вроде все здесь складывается для американцев неплохо. Но экономическая составляющая и развитие инфраструктуры погрузочно-разгрузочных средств в портах скандинавских стран может навредить планам НАТО. Наводнение гаваней крупнотоннажными судами, стоящими в очереди на разгрузку или погрузку, перекроет фарватер для захода эсминцев блока. Крупная перевалка грузов в портах создаст для НАТО проблемы с логистикой.

По факту крупные специализированные порты по вывозу железа, такие как Нарвик, расположенный в заливе Уфут-фьорд Норвежского моря с общей длиной причалов 2,6 километра и с глубинами до 27,5 метра, рассматриваются Вашингтоном как потенциальные ВМБ, как бы не пытались норвежцы закрывать глаза на это стремление американцев.

Пока же 90 процентов экспорта Нарвика с суммарным оборотом морских грузоперевозок 15 миллионов тонн – железная руда, но скоро, похоже, там станут грузить и складировать американские «Томагавки». Суверенное право норвежцев развивать экономику своей страны вступило в прямое противоречие с планами на эту страну Пентагона.

Владимир Волгаев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (884) за 8 июня 2021 года