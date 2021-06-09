Сухогруз российского «Калибра»

Почему мобильно-модульный ракетный комплекс Club-K так не полюбился американским генералам

Отсутствие достоверной информации о структуре обороны Российской Федерации вообще и ее ракетной составляющей в частности минимизирует возможности потенциального противника в ее эффективном преодолении. Возникновение пусковой ракетной установки там, где ее не должно быть, – это, выражаясь карточными терминами, даже не туз, это джокер. И выглядит он как путешествующий на палубе мирного сухогруза банальный контейнер, единственное отличие которого от стоящих рядом заключается в его содержимом – ракетном комплексе «Калибр-К» (в экспортном исполнении Club-K).

Смертоносный контейнер

Уникальность, а соответственно и высокая степень перспективности этой российской разработки заключается в беспрецедентном уровне скрытности ее базирования и передислокации. Район несения боевого дежурства контейнерного комплекса ракетного оружия «Калибр-К» отследить невозможно. Разработчик обеспечил отсутствие всех демаскирующих признаков, неизбежно возникающих при транспортировке, наведении на цель, подготовке к запуску, пуске и техническом обслуживании. Тем более что технологии, положенные в основу этой перспективной разработки АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», успешно опробованы в процессе реализации проектов советского РТ-23 УТТХ «Молодец» и российского боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин». С сожалением приходится констатировать, что великий ужас, вселенный в сердца натовских генералов БЖРК «Молодец», сменился великой радостью от его преждевременной отставки, а запуск в серию «Баргузина» отложен на неопределенный срок. Однако вернемся к главному герою сегодняшней статьи – «Калибру-К».

Очевидно, что для инженеров, сумевших спрятать ракету-носитель с ядерной боевой частью в железнодорожном вагоне, размещение меньшей по габаритам крылатой ракеты ОКР «Калибр» в стандартном морском контейнере не является сверхсложной конструкторской задачей. И несмотря на кажущуюся незамысловатость, решение отечественных разработчиков настолько свежо и оригинально, что аналогов мобильно-модульного ракетного комплекса Club-K на сегодня не существует. Специалисты ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» наглядно продемонстрировали способность отечественного ВПК открывать революционные направления в сфере проектирования вооружения и военной техники, выводя на мировой рынок принципиально новые системы вооружения.

Чем уникален «Калибр-К»

Первой особенностью мобильно-модульного ракетного комплекса Club-K является его высокая степень скрытности. Основной элемент комплекса – стартовый модуль, в стандартную комплектацию которого включены пусковая установка наклонного (Х-35УЭ) или вертикального старта (3М-14КЭ, 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1), система управления стрельбой, аппаратура боевого управления, навигации и связи, а также системы жизнеобеспечения, электроснабжения и пожаротушения. Комплекс объединяет четыре стартовых модуля, для размещения которых используют двенадцатиметровые грузовые контейнеры. Они как две капли воды похожи на своих многочисленных «собратьев», сотнями стоящих на площадках портовых терминалов, железнодорожных платформах, корабельных палубах, что делает абсолютно невозможным их визуальное обнаружение. Не менее проблематичным представляется и поиск комплекса при помощи средств радиолокационной разведки, поскольку большую часть времени Club-K находится в режиме покоя.

“Процесс боевого развертывания пусковых ракетных контейнеров занимает не более трех минут, а залпа четырех крылатых ракет вполне достаточно, чтобы уничтожить авианосец на дистанции до трехсот километров”

Второй уникальной характеристикой контейнерного комплекса следует считать комбинацию оперативности с высокой степенью эффективности. Процесс боевого развертывания пусковых ракетных контейнеров занимает не более трех минут, а залпа четырех крылатых ракет, например 3М-54КЭ1, вполне достаточно, чтобы уничтожить боевой корабль класса «авианосец» на дистанции до трехсот километров.

В качестве следующих особенностей Club-K, по мнению разработчика представляющих его в выгодном свете, можно позиционировать мобильность, удачно сочетающуюся с отсутствием погодных и климатических ограничений. Грузовой контейнер по сути своей является не только прочным футляром, эффективно маскирующим мобильно-модульный ракетный комплекс и надежно защищающий его элементы от негативного воздействия климатических и погодных явлений, но и удобной тарой, прекрасно адаптированной к транспортировке морским, автомобильным или железнодорожным транспортом.

Существует еще один фактор, ставящий Club-K в привилегированное положение, особенно в условиях перманентно растущей напряженности в отношениях РФ и Запада. Вся компонентная и элементная база, используемая в процессе производства контейнерного ракетного комплекса, имеет сугубо российское происхождение. Поэтому методы «санкционной войны», так полюбившиеся США и ЕС в последнее время, не в состоянии оказать даже минимальное влияние на процесс производства и технического обслуживания уникальных российских комплексов.

Примечательно, что осознание данного фактора лишь усиливает панические настроения среди представителей западного экспертного сообщества, а также околополитических и околовоенных СМИ.

Как отмечает популярный британский ежедневник The Daily Telegraph, Club-K – реальный повод для «растерянности и ужаса», поскольку эта разработка способна кардинально изменить существующие сегодня правила ведения войны. По крайней мере в той части, в которой их привыкли придерживаться генералы страны, мнящей себя повелительницей глобуса. Невозможность определения местоположения источника ракетной угрозы предполагает как минимум внедрение новых способов и форм ведения разведывательных действий. Британское издание заявило, что ни один из американских кораблей, вторгшихся в 2003 году в воды Персидского залива, не рискнул бы этого сделать, обладай тогда Ирак ракетными системами Club-K. Никто не умаляет боевой мощи флота США и отваги американских моряков, но в ситуации, когда с палубы любого из многочисленных сухогрузов могут взлететь «Калибры», Пентагон предпочтет осторожность безрассудству.

И если с фактом обладания РФ таким уникальным оружием Пентагон вынужден мириться, то открытая готовность отечественного оборонно-промышленного комплекса производить Club-K в интересах государств, находящихся под угрозой атак со стороны США, приводит американских генералов в бешенство. Они серьезно считают, что принятие экспортного варианта мобильно-модульного ракетного комплекса «Калибр-К» на вооружение Ирана или Венесуэлы способно дестабилизировать обстановку в мире. Не поясняя, правда, почему угроза нападения расценивается как стабильность и порядок, а ее ликвидация грозит вселенским хаосом.

Такая реакция США не является сюрпризом для РФ. Подобную истерику уже приходилось наблюдать при обсуждении контракта на поставку ЗРК С-300 «Фаворит» Тегерану.

Конкретно о главном

Первое представление контейнерного комплекса заинтересованному зрителю состоялось десятилетие назад на полях международного военно-морского салона «МВМС-2011». Это выглядит логично, поскольку Club-K, представленный тогда в качестве модернизированной версии ракетного комплекса Club-M, полностью соответствует классификационным критериям комплекса береговой обороны, что выводит его за рамки всех существующих договоров, ограничивающих производство и распространение вооружений. Однако ключевой характеристикой комплекса является его универсальность, позволяющая Club-K одинаково эффективно уничтожать и надводные, и наземные цели.

Второй раз представители экспертного сообщества увидели мобильно-модульный ракетный комплекс контейнерного типа на экспозиции АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» международного авиационно-космического салона «МАКС-2013». Участникам и гостям форума был продемонстрирован Club-K, в составе которого кроме установок, обеспечивающих пуск ракет Х-35УЭ, 3М-14Э и 3М-54Э, присутствовали модуль обнаружения и сопровождения цели, а также беспилотный летательный аппарат вертолетного типа.

Фото: wikimedia.org

Основными функциональными элементами комплекса являются:

универсальный стартовый модуль, внутри которого находится подъемная пусковая установка, оснащенная четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами, обеспечивающими подготовку и старт ракет;

МоБУ – модуль боевого управления. С его помощью осуществляются расчет исходных данных стрельбы, прием целеуказания и команды на старт, проведение предстартовой подготовки, формирование полетного задания и старт крылатой ракеты, а также обслуживание и регламент ракет;

МЭЖ – модуль энергопитания и жизнеобеспечения.

Разработчиком предусмотрен вариант размещения модулей МЭЖ и МоБУ в индивидуальных морских контейнерах стандартных габаритов.

Рассматривая боевые возможности контейнерного ракетного комплекса Club-K, нельзя обойти вниманием уникальную особенность полета выпущенных из него ракет, названную «петляющим гиперзвуком». Скорость полета, развиваемая «Калибром» на завершающих этапах его траектории, достигает гиперзвуковых значений, примерно в три раза превышая скорость звука. В сочетании со сверхмалыми высотами полета и непредсказуемой траекторией это формирует ее исключительно высокий уровень боевой эффективности в качестве средства воздушного нападения. Говоря проще, ракета малоуязвима для средств ПРО потенциального противника.

Представителей российского Министерства обороны впечатлила возможность использования, если можно так выразиться, нестандартных способов боевого применения комплекса. Им можно оснастить суда, выполняющие функции сторожевиков в российской части арктического бассейна. Такие как головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».

В чем привлекательность Club-K для иностранных партнеров? В первую очередь в возможности создания собственного «военного» флота без колоссальных финансовых ассигнований. И неважно, что этот квазифлот никто таковым не назовет, важно то, что он будет способен защитить государство от нападения с моря. Такие задачи уже решаются Алжиром и Вьетнамом. Для более серьезных игроков регионального уровня уникальный Club-K ценен в качестве примера для реализации собственных проектов, основанных на аналогичных принципах.

Китайская Народная Республика успешно разрабатывает YJ-18C, являющийся по сути «клоном» российского комплекса, а израильские конструкторы работают над созданием контейнерного комплекса Lora. И это еще больше усиливает тревожные волнения за океаном. Причем до уровня, озвученного Ричардом Фишером – аналитиком Международного центра оценки и стратегии, курирующего, как известно, среднесрочные и долгосрочные вопросы безопасности и их воздействие на безопасность Соединенных Штатов, ее ключевые процентные ставки и союзников. Он в открытую назвал контейнерные комплексы России и Китая новыми возможностями для прямого или косвенного нападения на США и их союзников.

США ждет апокалипсис

От прискорбных заявлений, выражающих «озабоченность» созданием Москвой этого вида оружия, Вашингтон перешел к «серьезной обеспокоенности» разработкой Пекином аналогичной ракетной системы. Логично (с точки зрения Пентагона), рассуждая о возможности преподнесения «неприятных подарков» со стороны стран, рассматриваемых исключительно как врагов. Недвусмысленный сигнал об этой опасности для «миротворческой» деятельности США подало консервативное интернет-издание The Washington Free Beacon. Оно ни много ни мало в качестве потенциальной угрозы безопасности Америке называет любое гражданское коммерческое судно. Изданием не подвергается сомнению возможность нахождения таких судов в крупных американских портах, что ставит под угрозу уничтожения стратегические объекты на территории США. И финалом апокалипсиса, по мнению издания, станет размещение Китаем по опоясывающей поверхность планеты сети своих военных баз (ничего не напоминает?) аналогов российского контейнерного комплекса Club-K. А в недоступных для таких действий регионах организует снабжение этим оружием противников США.

Фото: wikimedia.org

Вот лишь некоторые из подобных высказываний уже упоминавшегося выше аналитика Ричарда Фишера:

размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на США и их союзников;

потенциально китайские ракетные пусковые установки могут храниться рядом с портом Сиэтла, ожидая запуска боеголовок с электромагнитным оружием по базе «Китсап».

Однако не в правилах заокеанских «партнеров» останавливаться на половине пути в формировании образа кровавого российского (китайского) агрессора в сознании американского налогоплательщика. По утверждению аналитического отдела Международного центра оценки и стратегии, главной целью Club-K является вывод из строя электронного оборудования АПЛ ВМС США, на вооружении которых находятся баллистические ракеты Trident, составляющие половину всего стратегического ядерного потенциала «мирового гегемона». Как следствие хаос и невозможность ответного удара ввиду неспособности точно определить виновного в нападении. Правда, вспомнить, когда подобное обстоятельство останавливало администрацию Белого дома, вряд ли кому удастся. В списке возможных агрессоров, кроме России и Китая, Иран, Северная Корея или любая другая страна, которой хватило финансовых возможностей для приобретения Club-K или YJ-18C.

Единственным рациональным зерном этого театрального действа, главная цель которого кошелек американского обывателя, является адекватная оценка боевых возможностей перспективного российского мобильно-модульного ракетного комплекса Club-K. И не случайно в качестве резюме напрашивается знаменитая фраза из любимого многими литературного шедевра Ильфа и Петрова: «Статистика знает все». Но одного статистика точно не знает. Она не знает, сколько на планете контейнеров.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (884) за 8 июня 2021 года