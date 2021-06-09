Последние саги

Вооруженные силы Норвегии и Дании готовят против России, но используют против талибов

Дания и Норвегия в годы холодной войны находились «на переднем крае борьбы с коммунизмом». Особенно Норвегия – одна из двух стран НАТО, вместе с Турцией граничивших с СССР. Теперь Норвегия («Страна боевых ледоколов») входит в число пяти стран НАТО (наряду со странами Балтии и Польшей), граничащих с Россией. Дания же («В борьбе за Арктику не Копенгаген») оказалась в глубоком тылу. Правда, обе страны теоретически вовлечены в виртуальную борьбу за Арктику (Норвегия непосредственно, Дания через Гренландию). Но в силу виртуальности своего военного потенциала каких-либо серьезных военных усилий в данном направлении ни Осло, ни Копенгаген не предприняли. После крымско-донбасских событий 2014 года обе страны впали в традиционную для восточных и северных европейцев панику по поводу «русской агрессии», но никаких реальных действий по ее отражению тоже предпринимать не стали.

Главный поставщик – США

Для обеих скандинавских стран главным поставщиком вооружений со времен Второй мировой были и остаются США. Причем ВС Норвегии и Дании получали примерно одинаковую американскую технику. Это танки М24 (в Норвегии были еще и М48), БТР М113 в различных модификациях (включая многочисленные местные варианты машин на базе этого БТР), САУ М109, буксируемые орудия М101 и М114, РСЗО М270 MLRS, ПТРК «Тоу».

Кроме того, истребители – сначала F-86, затем F-104 и F-5, после них F-16, транспортные самолеты С-130, ЗРК «Усовершенствованный Хок», различное авиационное и корабельное вооружение. Находившаяся ближе к потенциальному противнику Норвегия получала технику в несколько больших количествах и в более широкой номенклатуре. Кроме указанных выше образцов, она удостоилась противолодочных самолетов Р-3 «Орион», а в последние годы – ПТРК «Джавелин» и истребителей пятого поколения F-35А.

“Армии обеих стран участвуют в афганской кампании. Норвежцы потеряли там БМП CV9030 и БТР ХА-185 в медицинском варианте. Потери датчан гораздо выше – от двух до шести «Леопардов-2» ”

Причем на данный момент по их количеству она делит с ВВС Великобритании первое-второе места в Европе (Дания также будет закупать F-35, но не более 35 штук, Норвегия же – 52, из которых 28 уже поставлено). Ожидается поступление противолодочных самолетов Р-8 «Посейдон». Дополнительным преимуществом Норвегии по сравнению с Данией является гораздо более мощный ВПК. Поэтому значительную часть американской техники она строит у себя по лицензиям, в то время как Дания приобретает готовые изделия.

Вышеупомянутые американские танки, а также состоявшие на вооружении датской армии британские «Центурионы» давно списаны. Современные танковые парки обеих стран состоят из немецких «Леопардов-2». Норвегия купила их у голландцев, Дания – у бундесвера. У Норвегии имеются немецкие бронеавтомобили «Динго-2» (используются в Афганистане). Кроме того, обе страны приобретали у Германии либо строили на своих верфях по немецким проектам ПЛ проекта 205, Норвегия также ПЛ проектов 207 и 210, Дания – ракетные катера типа «Виллемоэс». Три ПЛ проекта 207 Норвегия позже перепродала как раз в Данию, сейчас все они обращены в корабли-музеи.

Обе армии имеют на вооружении шведские БМП CV90 (только у Норвегии их втрое больше), датская армия оснащена швейцарскими бронеавтомобилями «Игл» и БТР «Пиранья» (причем поставки этих машин продолжаются в наиболее современных вариантах «Игл-5» и «Пиранья-5»), норвежская (кроме «Динго-2») – итальянскими бронеавтомобилями LMV и финскими БТР семейства ХА. Дания недавно приобрела израильские 120-мм минометы К-6, Норвегия закупила у Республики Корея 24 155-мм САУ К9.

Армии обеих стран участвуют в афганской кампании. Норвежцы потеряли там БМП CV9030 и БТР ХА-185 в медицинском варианте. Потери датчан гораздо выше – от двух до шести «Леопардов-2». Как минимум три БТР «Пиранья» и один «Игл».

Авиация и флот

ВВС обеих стран имеют на вооружении шведские учебные самолеты Т-17. Кроме того, ранее Дания имела шведские истребители J-35. Норвежская армия оснащена шведскими ПЗРК RBS-70, а ВМС – артиллерией и торпедами шведского производства. Датский и норвежский флоты имеют итальянские корабельные орудия. Норвегия приобретает итальянские многоцелевые вертолеты NH-90. Дания закупает британские транспортные вертолеты ЕН-101, основным противолодочным вертолетом в Норвегии остается британский «Си Кинг». Во Франции Норвегия закупала ПТРК «Эрикс» (они находятся на хранении либо списаны), а также ПЗРК «Мистраль», которые используются на тральщиках и ракетных катерах. Дания приобретала у Франции торпеды и различные вертолеты (сейчас остаются на вооружении легкие вертолеты AS550), началось поступление французских колесных САУ «Цезарь».

Испания построила для Норвегии пять фрегатов типа «Нансен», которые считаются по ряду параметров лучшими в мире кораблями данного класса (правда, один из них Норвегия уже сумела утопить, как ранее потеряла один из пяти фрегатов типа «Осло» – именно их сменили «Нансены»).

Как было сказано выше, возможности ВПК Дании невелики. Самой сильной отраслью является кораблестроение, но и оно ограничивается постройкой в основном патрульных кораблей и вспомогательных судов, часть которых экспортируется. Впрочем, в последнее время в Дании для ВМС построены достаточно удачные боевые корабли: три фрегата типа «Ивер Хютфельдт» и два «штурмовых корабля» (синтез фрегата и десантного корабля) типа «Абсалон». Но на экспорт они пока не поставлялись. В целом продает Копенгаген почти исключительно подержанные вооружение и технику из наличия своих ВС.

Осло тоже продает за рубеж подержанную технику из наличия армии, патрульные корабли и вспомогательные суда. Самой сильной отраслью норвежского ВПК является кораблестроение. В частности, в самой Норвегии для ее флота построены ракетные катера типа «Скьельд», тральщики типов «Оксей» и «Альта».

При это в отличие от Дании в Норвегии имеются возможности по производству и другого оружия, в первую очередь ракетного. Приняты на вооружение в самой Норвегии и экспортируются за рубеж ПКР «Пингвин» (малогабаритная, предназначена для оснащения ракетных катеров и вертолетов) и более современная NSM (используется с кораблей и береговых ПУ). На основе последней создана универсальная ракета JSM. Как для собственных ВС, так и на экспорт производится ЗРК NASAMS (в качестве ЗУР в нем используется американская ракета класса «воздух-воздух» АIM-120 AMRAAM). Кроме того, важнейшим норвежским экспортным товаром является дистанционно управляемый боевой модуль М151/М153 «Протектор» (он также производится во Франции). Этот модуль может быть оснащен различными западными пулеметами, противопехотными автоматическими гранатометами, ПТРК и установлен на множество типов западных БМП и БТР. Только в США продано более 15 тысяч «Протекторов». В 90-е годы США покупали у Норвегии «Пингвины», а в перспективе будут закупать NSM для кораблей класса LCS ВМС США.

В целом, однако, возможности по собственному производству и импорту вооружений у Норвегии и Дании весьма ограниченны. Соответственно ограниченны и боевые возможности их ВС (что было ярко продемонстрировано в Ливии и Афганистане). Объясняется это не столько экономическими проблемами, сколько психологическим состоянием всех западных обществ, полностью утративших способность воевать. Впрочем, скандинавы по крайней мере сохраняют воинский призыв. Норвегия ввела его даже для женщин. К тому же Норвегия и Дания в последнее время активно сотрудничают в военной области со своими, не входящими в НАТО, а поэтому гораздо более боеспособными соседями – Швецией и Финляндией («Блокбастер нордический»).

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (884) за 8 июня 2021 года